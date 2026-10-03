Amaga SUTIEMS con movilizaciones y plantones

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) amagó con realizar movilizaciones, bloqueos y la posibilidad de un nuevo emplazamiento a huelga que se anunciaría durante su asamblea del 9 de octubre.

Ello afectaría a unos 32 mil estudiantes y 2 mil 270 trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS).

En un comunicado, anunciaron que denunciarán ante la Contraloría General de la Ciudad de México y la Jefatura de Gobierno al director del IEMS, Jorge Santos Valencia.

El SUTIEMS informó en un comunicado que el motivo fue que las Comisiones Mixtas entre los trabajadores y los patrones quedaron suspendidas por falta de cumplimiento de parte de la dirección del IEMS.

Minimiza y desconoce la importancia de las Comisiones Mixtas, ya que aquí se tramitan y ejecutan varias prestaciones de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. De esta manera, responsabilizamos al Director General de estar dejando en la indefensión a todos los trabajadores del IEMS. No existe en este momento quien pueda firmar los acuerdos de conjuración de la huelga. Están en juego el reconocimiento de antigüedad en los juicios laborales, las convocatorias públicas, la contratación de personal docente y administrativo, la capacitación y todo lo relativo al mantenimiento de planteles”, alertó.

El 30 de septiembre los trabajadores realizaron un mitin en el Área Central del IEMS, pero no alcanzaron acuerdos con las autoridades.

Denunciaron que al interior del IEMS existe una confrontación entre la Dirección General y la Dirección de Administración y Finanzas.