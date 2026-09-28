Álvaro Obregón fortalece su estrategia de internacionalización con el cuerpo diplomático en México

Con el objetivo de posicionar las iniciativas locales a nivel global e impulsar proyectos estratégicos para la demarcación, la Alcaldía Álvaro Obregón formalizó una alianza con la Asociación de Miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en México (AMCOSAD) mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento.

El acuerdo, suscrito por el alcalde Javier López Casarín y el presidente de la AMCOSAD, Yerlan Kubashev, establece una ruta de trabajo conjunta para fomentar intercambios culturales y educativos, además de abrir vías de cooperación técnica y acompañamiento internacional.

Asimismo, contempla integrar al cuerpo diplomático en el Clúster Universitario de Alto Nivel de la demarcación, un espacio de innovación que vincula a 32 instituciones académicas, el sector productivo y el gobierno local.

Durante el encuentro, López Casarín subrayó la relevancia de que las administraciones territoriales participen activamente en la política internacional.

Solo el 8 por ciento de los municipios del país contempla estrategias internacionales. Esta firma representa un voto de confianza del cuerpo diplomático en lo que se está haciendo en Álvaro Obregón”, expuso el Alcalde .

Además, enfatizó que para que los tratados internacionales tengan un impacto directo en la ciudadanía, es indispensable involucrar a los gobiernos subnacionales.

"Si no se suman los gobiernos subnacionales, difícilmente las políticas públicas aterrizan".

Por su parte, Yerlan Kubashev reconoció la iniciativa de la alcaldía para tender puentes directos con las representaciones extranjeras en México y construir sinergias que beneficien el desarrollo de las comunidades locales.

Tras el acto protocolario, se realizó un conversatorio en el que especialistas y funcionarios municipales expusieron ante diplomáticos, ministros y agregados de diversas embajadas los proyectos emblemáticos de la administración:

Puntos Dalia: Estrategia integral para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, equipada con el Código Dalia y un Modelo Único de Atención.

Fábrica del Agua y Barrancas ÁO: Programas enfocados en la restauración de microecosistemas, la recolección hídrica sostenible y la recuperación ambiental comunitaria.

PAPE-ÁO: Programa diseñado para abatir la pobreza extrema a partir del diagnóstico territorializado de las necesidades sociales.

Con estas acciones, Álvaro Obregón reafirma su compromiso de convertirse en un referente de innovación local con alcance internacional, atrayendo mejores prácticas y capacidades globales para transformar el entorno de sus habitantes.