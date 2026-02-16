Vinculan a proceso a Gaby, enfermera que atropelló y mató a motociclista en Iztapalapa

Un juez vinculó a proceso a Gaby 'N', la enfermera que atropelló y arrastró por casi dos kilómetros con su automóvil a un motociclista identificado como Roberto Hernández el pasado 3 de enero en Iztapalapa, el cual murió debido a las heridas que le provocó la mujer con su vehículo.

Durante la audiencia de este lunes, se confirmó que la mujer que fue detenida el pasado 10 de febrero en Oaxaca era Gaby, la mujer que conducía el automóvil Honda City color azul que embistió al motociclista en el cruce de Periférico Oriente y el Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa.

Gaby 'N', la mujer que embistió a motociclista y lo arrastró con su vehículo, fue detenida en Oaxaca. Especial

El juez consideró que había pruebas suficientes para abrir un proceso penal contra Gaby 'N' por el delito de homicidio calificado con la agravante "con saña", ya que de acuerdo con los medios de prueba que sustentan la acusación, la mujer sabía que llevaba arrastrando al motociclista con el vehículo.

Ente las pruebas presentadas por el Ministerio Público figuran diversos videos, entre ellos uno que fue difundido en redes sociales en los que se observa cómo Roberto es impactado por el vehículo que era conducido por Gaby 'N' y posteriormente es arrastrado con el mismo por casi dos kilómetros. También entre las pruebas existe otro video en el que se ve a la ahora imputada llegar a su domicilio y revisar su vehículo, para después guardarlo.

Gaby 'N' se ocultaba en Oaxaca tras haber escapado de la CDMX luego de atropellar y matar a Roberto. Especial

Durante la audiencia, Gaby 'N' no hizo ninguna declaración y sus abogados no presentaron ninguna prueba a su favor. El juez del caso determinó que la imputada se quedara en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha Acatitla y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Gaby 'N' podría alcanzar una pena máxima de hasta 50 años de prisión por haber matado a Roberto Hernández. De acuerdo con el abogado Ricardo Díaz, la agravante "con saña" que aceptó el juez debido a que no se detuvo y tras el crimen huyó no afecta la sentenci que podría recibir.

Enfermera embiste a motociclista y lo arrastra con su auto

El pasado 3 de enero Gaby 'N' conducía su vehículo Honda City azul por Periférico Oriente y el Eje 6 Sur cuando embistió con la unidad a un motociclista que después fue identificado como Roberto Hernández. Tras atropellar al conductor de la moto, la mujer, que posteriormente fue identificada y se difundió que es enfermera, no se detuvo y continuó su camino con el cuerpo de Roberto entre las llantas de la unidad y el cual arrastró por casi dos kilómetros.

Gaby 'N', detenida por el homicidio de un motociclista en Iztapalapa. Especial

Los hechos quedaron registrados en video por conductores que en ese momento circulaban por la zona y que fueron testigos de lo sucedido. Gaby continuó su camino y después de casi dos kilómetros el cuerpo de Roberto quedó tendido en el pavimento y la mujer llegó hasta su domicilio en el Estado de México, revisó su vehículo y lo guardó.

Un día después de haber ocurrido los hechos el video en el que se ve que el vehículo conducido por Gaby arrastra el cuerpo del motociclista se hizo viral en redes sociales, mientras que la familia de la víctima exigía justicia. Ante lo mediático del caso, el vehículo de la mujer fue hallado abandonado en calles de Ciudad Lago y ya sin placas por parte de elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.

El vehículo que conducía Gaby y con el que atropelló al motocilista fue hallado abandonado. @c4jimenez | Especial

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio y solicitó a un juez la orden de aprehensión contra la responsable, quien ante la presión y luego de haber sido identificada y revelada su identidad en redes sociales escapó y se refugió en Oaxaca, donde finalmente fue detenida.

Elementos de la Policía de Investigación de la fiscalía capitalina, con apoyo de autoridades de Oaxaca, cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Gaby 'N' por el asesinato de Roberto Hernández. La mujer fue localizada en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, donde fue detenida y posteriormente trasladada a la Ciudad de México y fue ingresada al penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Reproducir

vjcm