Alertan por peleas a muerte entre perros  abandonados en vivienda de Tlalpan 

Vecinos de la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México (CDMX) difundieron videos en redes sociales en donde se observan peleas entre perros dentro de un predio en el pueblo de San Andrés Totoltepec.

Aparentemente, los perros están abandonados dentro de una vivienda, pero se han registrado peleas en donde dos canes blancos agreden y aparentemente han matado a otros perritos.

De acuerdo con el reporte, los animales habrían sido dejados solos desde hace aproximadamente 15 días y sus responsables únicamente acudirían una vez por semana.

La persona denunciante señala que, debido a la falta de alimento y cuidados, algunos perros se han agredido entre ellos y uno habría muerto esta mañana”, se publicó desde el 1 de octubre en la cuenta de X, @TlalpanVecinos.

Este lunes se difundieron otros videos donde aparentemente los dos perros blancos agredieron y habrían matado a otros canes.

Los usuarios de redes sociales publicaron que autoridades como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya cuentan con reporte de la situación, pero hasta este lunes por la tarde no habían realizado acciones.

Reacciones en redes sociales

Entre las reacciones de usuarios en redes sociales están:

"Días pudiendo ayuda a la alcaldía de Tlalpan y PAOT será que alguien se va a compadecer de estos perritos?"

"La presión mediática es la única forma de hacer trabajar a todos los zánganos que tenemos en todas las instancias"

"La verdad la @PAOTmx nunca actúa, nunca hace nada"