Alcaldía Tláhuac aplica ley seca en tres pueblos por fiestas patronales

Las fiestas patronales en los pueblos de Santa Catarina Yecahuitzotl, San Pedro Tláhuac y San Francisco Tlaltenco deberán realizarse bajo la ley seca.

Así lo determinó la alcaldía Tláhuac que ordenó la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, así como en envase abierto y/o al copeo en todas sus graduaciones de las 00:00 horas a las 24:00 horas durante los días de fiesta.

La medida aplica para vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o que se instalen temporalmente con motivo de las ferias, festividades y tradiciones populares en la vía pública.

Queda prohibido dentro del perímetro que comprende la demarcación territorial en Tláhuac en las fechas señaladas, la venta y expendio gratuito de bebidas alcohólicas en el interior de ferias, romerías, kermeses, festejos populares y otros lugares en que se presenten eventos similares”, agregó.

En un acuerdo publicado este miércoles en la Gaceta Oficial, la alcaldía indicó que la única excepción será el copeo en establecimientos mercantiles de impacto vecinal que expendan alimentos preparados que cuenten con autorización para la venta de bebidas alcohólicas, pero solamente durante el horario que les permite su permiso.

La ley seca aplicará para la Festividad del Barrio de San Miguel en Santa Catarina Yecahuizotl del 26 al 29 de septiembre en colonias y barrios de este pueblo.

Para la Festividad Anual de San Francisco de Asis, en Tlaltenco, del 4 al 13 de octubre en colonias y barrios de este pueblo.

Para la Fiesta Anual Señor de La Habana, en San Pedro Tláhuac, del 23 al 25 de octubre en colonias y barrios de este pueblo.

Y para la Festividad al Santo San Judas Tadeo, Santa Catarina Yecahuizotl, el 28 de octubre en colonias y barrios de este pueblo.

La demarcación advirtió que se aplicarían sanciones a quien no respete la medida.