Alcaldía Miguel Hidalgo retira ramas y troncos de un árbol caído, en la colonia Tacuba

En respuesta a una denuncia ciudadana transmitida el pasado jueves 5 de noviembre en el noticiero ‘De pisa y corre’, conducido por Paola Rojas a través de IMAGEN TV, la alcaldía Miguel Hidalgo atendió de manera inmediata la solicitud para el retiro de desechos vegetales en la colonia Tacuba.

Durante la transmisión televisiva, la reportera Kariana Colmenero reportó la presencia de residuos de troncos y ramas provenientes de un árbol caído en la intersección de las calles Golfo Gabes y Golfo de Vizcaya. Ante este llamado, personal de la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la demarcación, a través de la Subdirección de Arbolado, acudió ese mismo día al punto referido para ejecutar las labores de limpieza e intercepción del material.

Mediante un comunicado, las autoridades de la demarcación informaron la resolución del reporte vecinal: “Me permito informar a usted que personal de la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la alcaldía, en específico de la Subdirección de Arbolado, acudió el día de ayer a retirar este desecho vegetal. Por lo tanto, ha quedado completamente despejada la zona al frente del domicilio que se menciona en la nota, brindando así atención a la denuncia vecinal”.

Con la remoción total de las ramas y troncos, el paso peatonal y vehicular sobre el frente del domicilio afectado quedó completamente libre y restablecido. Finalmente, la administración local reiteró su compromiso de mantener una comunicación abierta con los medios de comunicación y dar seguimiento oportuno a las demandas de la ciudadanía: “Agradecemos su reporte. En la alcaldía Miguel Hidalgo continuamos atentos para dar respuesta a los reportes vecinales que se reciben a través de su prestigiado medio de comunicación”.