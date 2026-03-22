Alcaldía La Magdalena Contreras entrega obras en Las Cruces y El Ocotal

Jonás López

La Alcaldía La Magdalena Contrerasentregó obras en las colonias Las Cruces y El Ocotal.

En la calle Prolongación Carbonera, en la colonia El Ocotal, se entregó la segunda etapa del Programa Calle Completa.

La obra incluyó la renovación de la red de agua potable, rehabilitación de guarniciones y banquetas, reencarpetado de más de mil metros cuadrados de vialidad, instalación de luminarias, así como la construcción de escaleras, rampa vehicular y barandales.

Más de 540 personas, entre residentes y transeúntes, se benefician directamente con esta obra.

En materia de prevención de riesgos, destacan los muros de contención número 10 y 11, construidos y entregados este año en una zona colindante con barrancas y áreas naturales.

El alcalde Fernando Mercado Guaida destacó el papel de la comunidad en la toma de decisiones:

“Hoy el compromiso es claro: donde más falta hace, más le metemos. Venimos hace 4 meses a entregar la primera parte y hoy entregamos la segunda etapa. Aquí pasan ustedes diario y lo más importante es que aquí decidimos en asamblea, y se hizo lo que ustedes definieron”, dijo.

En la colonia Las Cruces, los andadores de Privada Ahuatla, Ciruelos, Nogal y Nísperos fueron intervenidos de manera integral, convirtiéndose en espacios más seguros, accesibles y funcionales.

La rehabilitación incluyó reconstrucción de escalones, mejora de rampas, instalación de luminarias y barandales, así como la incorporación de murales comunitarios.

La Plaza de las Cruces fue recuperada y devuelta a la comunidad como un espacio público digno y seguro, beneficiando a más de 9 mil personas.