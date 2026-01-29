Giovani Gutiérrez y Brugada entregan obras en Pedregal de Santo Domingo

Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, afirmó que se ha cambiado el rostro de la demarcación con obras sin precedentes en diversos ámbitos, trabajos para los que ha sido fundamental la coordinación con el gobierno capitalino.

En una jornada de la Jornada Casa x Casa, encabezada por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Gutiérrez agradeció por las obras emprendidas en Coyoacán.

“En estos cuatro años de trabajo hemos emprendido acciones que nos han permitido transformar el rostro de Coyoacán, con obras y acciones en los espacios públicos, calles, escuelas, mercados, deportivos y más”.

Y añadió: “En línea con ello, es un honor volver a contar con la presencia de nuestra Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a quien reconocemos y agradecemos su compromiso permanente con las mejores causas y con las y los coyoacanenses. Bienvenida usted y su equipo de trabajo a estas tierras mundialistas”.

Cumplen compromiso

Clara Brugada dijo a los vecinos cuán importante es desarrollar obras que conlleven beneficio social, así como recuperación del espacio público y el fortalecimiento del tejido comunitario, ya que así se consigue una ciudad incluyente y con justicia social.

“Regresamos para echar a andar lo que la población pidió en esta colonia, la más grande de la Ciudad y de América Latina. Como gobierno atendemos lo prioritario, lo que la comunidad necesita", dijo acompañada de su gabinete.

Las autoridades capitalinas y de la alcaldía destacaron que las obras entregadas en el Pedregal de Santo Domingo fortalecen la recuperación integral del espacio público, pues se mejora la infraestructura urbana de vialidades, servicios, equipamiento y entornos comunitarios.

Con el objetivo de mejorar la movilidad, seguridad y condiciones de vida de los habitantes de esa zona de la demarcación.

“Estas intervenciones son resultado del trabajo coordinado entre la alcaldía Coyoacán y el Gobierno de la Ciudad de México, así como del diálogo permanente con vecinas y vecinos, cuyas solicitudes han sido atendidas de manera puntual para garantizar obras funcionales, duraderas y acordes a las necesidades reales de la comunidad”, concluyó el gobierno de la alcaldía.

