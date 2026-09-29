AICM alerta por posible afectación por protesta de taxistas; T1 sería la más afectada

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pidió a los pasajeros con vuelos programados para este martes 29 de septiembre anticipar su llegada a las terminales debido a una manifestación convocada por concesionarios de taxis autorizados, la cual podría impactar los accesos al aeropuerto.

A través de sus canales oficiales, la terminal aérea informó que se prevé una concentración alrededor de las 09:30 horas en las inmediaciones de Boulevard Puerto Aéreo, situación que podría generar complicaciones en la circulación vehicular, principalmente en los accesos hacia la Terminal 1.

Ante este escenario, el AICM recomendó a los usuarios considerar tiempo adicional para sus traslados y mantenerse atentos a la información difundida por el propio aeropuerto y las aerolíneas.

Te sugerimos considerar tiempo adicional para tu traslado y mantenerte informado a través de nuestros medios institucionales. Consulta con tu aerolínea el estatus de tu vuelo”, señaló el aeropuerto en un mensaje difundido en redes sociales.

La movilización se suma a las afectaciones de tránsito que habitualmente se registran en la zona oriente de la capital durante las horas de mayor afluencia vehicular, por lo que autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros programar con anticipación su llegada.

Alternativas viales hacia el AICM

Para quienes se dirijan al aeropuerto, se recomienda considerar rutas alternas como:

Circuito Interior (tramos disponibles)

Eje 1 Norte

Avenida Oceanía

Viaducto Río de la Piedad

Avenida Zaragoza

Eje 3 Oriente Eduardo Molina

Las autoridades sugirieron mantenerse pendientes de los reportes viales para conocer en tiempo real las afectaciones derivadas de la protesta.