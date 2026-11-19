Todo comenzó como una denuncia ciudadana por un camión que estorbaba la salida de varios automóviles, pero la situación creció en tensión y momentos de miedo para una reportera y su camarógrafo, quienes fueron agredidos por algunos vecinos mientras realizaban su transmisión en vivo en calles de la alcaldía Álvaro Obregón al poniente de la Ciudad de México.

El enlace para el programa De Pisa y Corre, de Imagen Televisión, conducido por Paola Rojas era como cualquier otro día, la reportera Kariana Colmenero y su compañero camarógrafo Jonathan acudieron al lugar para escuchar la queja de un habitante, quien aseguraba que un autobús estacionado le impedía sacar su automóvil.

Sin embargo, mientras la periodista explicaba el problema frente a la cámara, primero se acercó el dueño del camión. El hombre que vestía sudadera gris y trataba de cubrirse el rostro con la capucha, se aproximó para reclamar. Aseguró que llevaba 40 años viviendo en el lugar y que el camión de transporte público era el sustento de su familia.

El dueño del camión Especial

"Tengo 40 años viviendo aquí y todos tenemos carros aquí, no nada más yo", reclamó.

El hombre también aseguró que cada vez que su vecino, propietario del automóvil rojo, necesitaba salir, él movía su camión para dejarlo pasar, por lo que no entendía el motivo de la queja.

Pero de repente apareció una mujer que también quería dar su versión de los hechos. En lugar de esperar a ser escuchada, comenzó a jalar a la reportera para llevarla a otro punto.

La mujer jaloneó a la reportera Especial

"No me puede jalar así", le respondió Kariana, intentando continuar con su trabajo.

La mujer también exigió que dejaran de grabarla y alcanzó a poner la mano sobre la cámara para bajarla.

En momentos, lo que debía ser un espacio para escuchar a los vecinos se convirtió en una situación de violencia. La reportera fue jaloneada, le quitaron su teléfono celular y su compañero Jonathan recibió varios golpes.

Pidieron ayuda al 911, pero las patrullas nunca llegaron.

Más tarde, ambos periodistas acudieron al estudio de Imagen Televisión, donde contaron a Paola Rojas lo que habían vivido.

"Estamos bien. La verdad fue un momento muy difícil porque de repente salieron muchas personas, muchos vecinos", relató Kariana, quien reconoció que pasó bastante miedo porque no sabía hasta dónde podía llegar la agresión.

Jonathan trató de restarle importancia a lo ocurrido y comentó: "Solo me dieron golpes", aunque su compañera dejó claro que la situación había sido mucho más delicada de lo que parecía.

La reportera explicó que nunca se negó a escuchar a quienes tenían una opinión distinta sobre el problema del estacionamiento. Por el contrario, aseguró que estaba dispuesta a darles el micrófono para que contaran su versión.

"Yo le decía a la señora, con mucho gusto ya la escucho. Yo vengo a eso. Cada quien tiene su versión, cada quien tiene su verdad, pero la actitud sí fue muy agresiva", recordó.

También señaló que el conductor del camión estaba particularmente alterado y que, ante la cantidad de personas que comenzaron a rodearlos, tanto ella como su camarógrafo temieron que la situación terminara todavía peor.

Desde el estudio, Paola Rojas lamentó las agresiones y, sobre todo, que los periodistas solicitaran apoyo a las autoridades sin obtener respuesta.

La conductora también cuestionó las condiciones de inseguridad en las que trabajan los periodistas en México, incluso cuando únicamente acuden a escuchar y dar a conocer las quejas de la ciudadanía.

Pese al susto, Kariana aseguró que continuará atendiendo denuncias ciudadanas, pues justamente su trabajo consiste en escuchar a las personas, mostrar sus problemas y permitir que todas las partes puedan expresarse.