Tras el incendio registrado el domingo pasado en un departamento de Avenida Popocatépetl 233, en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, habitantes del inmueble permanecen sin agua potable, energía eléctrica y gas, debido a que los servicios fueron suspendidos mientras continúan las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

El siniestro, que provocó la evacuación de aproximadamente 250 personas, dejó afectaciones en distintas viviendas, donde los residentes reportaron presencia de hollín y filtraciones de agua.

Además, denunciaron presuntas irregularidades durante la atención de la emergencia, entre ellas la ruptura de hidrantes, el robo de conexiones de cobre y la entrada forzada a algunos departamentos, de donde también habrían desaparecido pertenencias.

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Los vecinos señalaron que la incertidumbre aumenta debido a que no cuentan con una fecha precisa para recuperar los servicios básicos. Incluso, aseguraron que representantes de la fiscalía y de la administración del inmueble les advirtieron que las reconexiones podrían tardar alrededor de 30 días y que tendrían que cubrir los gastos.

Para ellos es muy fácil decir que en un mes vamos a tener, pero qué vamos a hacer en un mes", cuestionó Oscar, uno de los habitantes afectados, quien relató que tuvo que comprar garrafones de agua para cubrir sus necesidades básicas.

Los residentes también expresaron su inconformidad porque, hasta el momento, no tienen información clara sobre cuándo podrán regresar a la normalidad, pues la fiscalía mantiene bajo resguardo el inmueble para realizar las diligencias correspondientes.

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La Alcaldía Benito Juárez informó que los servicios se restablecerán paulatinamente y que personal de la Unidad de Protección Civil realiza verificaciones para comprobar que exista un plan de contingencia, señalamientos adecuados y programas de evacuación.

Los habitantes urgieron a las autoridades a acelerar las investigaciones y emitir un dictamen que permita conocer las condiciones estructurales y de seguridad de los departamentos, así como determinar cuándo podrán regresar a sus viviendas y recuperar los servicios esenciales.

Nos dijeron que la fiscalía tiene que hacer la investigación, todavía no hay dictamen y aquí no hay cómo hacerle, no nos podemos quedar así sin nada", expresó una de las vecinas.

Mientras tanto, las familias afectadas enfrentan la incertidumbre de permanecer sin servicios básicos y sin una fecha definida para recuperar las condiciones habituales de sus hogares.