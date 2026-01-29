¿Te advierten sobre pagos pendientes en Netflix, Prime y más? ¡Aguas con esta nueva estafa!

No entres en pánico si te llegan mensajes de que tus servicios de streaming como Netflix, Prime Video, HBO Max y otros, supuestamente presentan adeudos y hasta te dicen que te los podrían suspender, verifica bien y cuídate de abrir ese tipo de correos electrónicos, pues todo podría tratarse de un engaño.

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) alerta sobre correos electrónicos de phishing que simulan pagos pendientes en servicios de streaming.

Con monitoreo en la red, así como patrullajes los policías de la SSC han observado que los ciberdelincuentes envían correos electrónicos fraudulentos que simulan notificaciones oficiales de plataformas de streaming. Muchas personas han mostrado preocupación y sin pensarlo actúan de inmediato para evitar la suspensión de sus servicios.

Lo hacen en fin de semana o en las noches

La dependencia detalló que los estafadores falsifican el remitente, utilizan enlaces o URLS ligeramente modificadas o creadas por ellos mismos, e incluyen archivos adjuntos que redirigen a formularios falsos, solicitan información bajo excusas como fallos en la tarjeta, renovación automática o cancelación del servicio, aprovechando horarios nocturnos o fines de semana, cuando es menos probable que la víctima verifique la información.

Los correos suelen imitar logotipos y diseños de empresas legítimas y contienen enlaces a páginas falsas donde se solicita ingresar datos personales, bancarios o contraseñas; al proporcionar esta información, las víctimas entregan involuntariamente el control de sus cuentas a los estafadores, quienes pueden realizar cargos no autorizados o robar la cuenta.

No proporcionar datos personales, bancarios o contraseñas a través de enlaces de mails

Recomendaciones para prevenir el fraude

No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos sospechosos.

Verificar el estado de la cuenta directamente desde la aplicación o sitio oficial del servicio de streaming.

Desconfiar de mensajes que generen urgencia o presión para actuar rápidamente.

No proporcionar datos personales, bancarios o contraseñas a través de enlaces recibidos por correo electrónico.

Revisar cuidadosamente la URL del sitio web antes de ingresar información.

Activar la autenticación en dos pasos en las cuentas y mantener actualizados los sistemas de seguridad.

Ante sospechas de fraude, reportar el correo a la plataforma del servicio y, si es necesario, a las autoridades competentes.

La policía capitalina exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta ante este tipo de fraudes y a no proporcionar información personal ni financiera a través de medios no verificados.

¿Qué hacer ante este tipo de estafa?

Si identificas un correo sospechoso o fuiste víctima de este tipo de fraude, comunícate con la Policía Cibernética al 55 52 42 51 00, extensión 5086, o escribe al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o en las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Cuida tu patrimonio y verifica que los cobros sean legítimos, en caso contrario reporta cualquier anomalía.

