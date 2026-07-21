Este verano, Acuario Michin invita a disfrutar más tiempo y gastar menos en la aventura

El Acuario Michin te invita a vivir un verano muy flexible y lleno de diversión. Este verano, el Acuario Michin te da el control total de tus vacaciones de acuerdo con tus posibilidades. El recinto destaca sus siete pabellones de biodiversidad, los retos de altura en "Michin Extremo" y su consolidación como el espacio ideal para eventos corporativos y sociales de alto impacto.

Oficialmente dieron inicio las vacaciones de verano y el Acuario Michin da la bienvenida a las familias que buscan experiencias que combinen entretenimiento, aprendizaje y, de manera crucial, accesibilidad económica. En respuesta a esta necesidad, el Acuario Michin anuncia el lanzamiento de su campaña de temporada, una propuesta disruptiva que transforma la forma de vivir el turismo local. A partir de esta temporada, el Acuario Michin implementará un esquema inédito de horarios extendidos y precios dinámicos por franjas horarias, lo que permitirá que cada visitante personalice su experiencia de acuerdo con sus tiempos y presupuesto.

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“En este verano, en el Acuario Michin tú tienes el control total de tu visita”, así lo expresaron directivos del acuario. “Hemos diseñado precios especiales por horarios para que elijas el momento perfecto para explorar, divertirte y ahorrar al mismo tiempo. Toda la aventura está lista para ti y tu familia”.

En esta temporada, la experiencia en el Acuario Michin será un viaje global a través de siete pabellones de biodiversidad. La experiencia va mucho más allá de la observación convencional. Los visitantes pueden sumergirse en un recorrido fascinante por sus pabellones temáticos, meticulosamente diseñados, que rinden homenaje a la cosmovisión de las culturas prehispánicas y albergan a cientos de especies marinas y terrestres.

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El recorrido combina la educación ambiental con el asombro. Grandes y chicos podrán interactuar y aprender sobre tiburones, rayas, coloridos peces de arrecife, reptiles, aves y mamíferos en entornos que simulan a la perfección sus hábitats naturales, promoviendo siempre la cultura de la conservación.

Los niños, jóvenes y adultos podrán sentir la adrenalina pura en "Michin Extremo". Este recinto cuenta con un espacio único en la región, diseñado para desafiar las habilidades físicas en un entorno totalmente seguro. Esta área incluye puentes colgantes, muros de escalada, desafiantes pistas de obstáculos y tirolesas que cruzan las alturas del complejo.

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Es la alternativa perfecta para complementar el recorrido educativo con una dosis de adrenalina, garantizando que el entretenimiento sea completo para todas las edades.

El escenario perfecto para eventos inolvidables

Más allá de su oferta recreativa diaria, el Acuario Michin se consolida este verano como uno de los recintos más versátiles y espectaculares para la realización de eventos a gran escala. Con un entorno vivo y dinámico, rodeado de naturaleza, el espacio está completamente equipado para albergar eventos corporativos y sociales.

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Aquí también podrás realizar eventos sociales, desde celebraciones de cumpleaños temáticos y aniversarios hasta experiencias exclusivas. Asimismo, recibe visitas escolares y de grupos, que podrán realizar recorridos guiados con talleres pedagógicos adaptados.

Con el lema "Este verano, tú eliges el horario y el precio", el Acuario Michin abre sus puertas con un horario extendido para que nadie se quede fuera de esta gran fiesta estival. La aventura más completa de las vacaciones no está lejos ni es inalcanzable: está lista y diseñada a la medida de cada familia.