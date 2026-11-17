La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este miércoles 18 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el reporte, se esperan registros térmicos de entre 4 y 6 grados Celsius en las zonas altas y del sur-poniente de la capital.

Alerta amarilla por frío Especial

La medida preventiva abarca específicamente a las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Según el reporte meteorológico de la dependencia capitalina, el descenso de temperatura se presentará de manera acentuada entre las 03:00 y las 08:00 horas del miércoles, lapso en el que se exhorta a la población a extremar precauciones para evitar afectaciones a la salud.

En ese sentido, la autoridad capitalina emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los habitantes de las cinco alcaldías en alerta.

"Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca", señala el organismo como primera medida fundamental para prevenir enfermedades respiratorias durante las primeras horas del día. Asimismo, la dependencia pide a la ciudadanía que "evite cambios bruscos de temperatura" al salir de espacios cerrados o calefaccionados.

En materia de alimentación y cuidado personal, Protección Civil recomienda a los capitalinos: "Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C", con el objetivo de fortalecer el sistema inmunológico frente a las condiciones climáticas adversas. De igual forma, el aviso incluye un llamado específico para la protección animal, instruyendo a los dueños de animales de compañía con la indicación: "Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie".