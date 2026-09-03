Abren nueva ruta para comercializar nopal en CDMX

El nopal producido en Milpa Alta tendrá una nueva ruta para llegar directamente a restaurantes, comercios y hogares de la Ciudad de México, luego de la apertura de un centro de comercialización de nopal verdura que permitirá enlazar a productores con consumidores y reducir la participación de intermediarios.

Humberto Adán Peña Fuentes, director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), informó que el nuevo esquema recibirá pedidos y vinculará a los compradores directamente con los agricultores de Milpa Alta. A partir de tres cajas, explicó, será posible solicitar la entrega de nopales recién cortados hasta un domicilio o establecimiento dentro de la capital.

Impulsan la venta directa del nopal de Milpa Alta. Fotos Cortesía CORENADR

Impulsan nuevos canales de venta

El proyecto busca abrir nuevas alternativas de venta en momentos en que la elevada producción provoca una caída estacional de precios. Actualmente, una caja de nopal puede comercializarse entre 80 y 200 pesos, por lo que las autoridades buscan que los productores tengan acceso a canales que permitan mejorar sus ingresos y evitar que una cosecha abundante termine afectando el valor del producto.

Impulsan la venta directa del nopal de Milpa Alta. Corenadr

La medida adquiere relevancia por el volumen que genera esta actividad agrícola. De acuerdo con las cifras proporcionadas por Peña Fuentes durante la entrevista, este año se obtuvieron 167 mil 913 toneladas de nopal, con un valor de producción estimado en 719 millones de pesos. Al proporcionar el dato final, el funcionario ubicó la superficie productiva en alrededor de 2 mil 46 hectáreas, aunque previamente durante la conversación se refirió a extensiones superiores a 2 mil hectáreas.

Con esas cifras, el nopal se mantiene como uno de los cultivos de mayor importancia económica para el suelo rural de la Ciudad de México y como una de las principales fuentes de ingresos para Milpa Alta. La Corenadr calcula que entre 2 mil y 5 mil familias dependen directa o indirectamente de esta actividad.

Del nopal a botanas, harina y dulces

Más allá de la imagen tradicional del nopal servido en ensalada, asado o acompañado de otros alimentos, los productores capitalinos han comenzado a diversificar su transformación.

Impulsan la venta directa del nopal de Milpa Alta. Corenadr

Actualmente existen mermeladas, salmueras, dulces, tostadas, harina, botanas, churritos y presentaciones deshidratadas. Entre los proyectos que impulsa la autoridad se encuentra la marca colectiva "Espina", elaborada a partir de nopal deshidratado y enchilado.

Peña Fuentes considera que esa capacidad de transformación coloca al cultivo mexicano entre los alimentos con potencial para enfrentar las necesidades alimentarias de las próximas décadas.

Según explicó, el nopal reúne varias características: contiene una proporción importante de agua, requiere poca humedad para desarrollarse y puede ser deshidratado para prolongar considerablemente su conservación.

El funcionario sostuvo incluso que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento y posterior rehidratación, podría mantenerse durante periodos prolongados, característica que, a su juicio, le permite ser considerado entre los llamados "alimentos del futuro".

Nopal, aliado de la salud y el ambiente

Impulsan la venta directa del nopal de Milpa Alta. Corenadr

En materia nutricional, el director de la CORENADR señaló que su contenido de fibra y mucílago está asociado con efectos reguladores sobre la absorción de azúcares y grasas. Durante la entrevista atribuyó al consumo de nopal beneficios relacionados con el control de glucosa, colesterol y triglicéridos. Estas afirmaciones corresponden a lo expresado por el funcionario durante la conversación.

La transformación también pretende competir con productos procesados de consumo habitual. Como ejemplo, Peña Fuentes mencionó los churritos elaborados con nopal y harina de amaranto, que buscan reducir la proporción de carbohidratos frente a botanas convencionales.

El valor del cultivo, aseguró el funcionario, no termina en la alimentación o en los ingresos de los productores. Las nopaleras de Milpa Alta se desarrollan sobre sistemas de terrazas agrícolas, algunas de origen prehispánico, que mantienen superficies permeables y favorecen la infiltración del agua de lluvia hacia el subsuelo.

La CORENADR estima que entre 20 y 30 por ciento del agua que abastece determinadas zonas urbanizadas de la Ciudad de México estaría relacionada con procesos de infiltración generados en estos espacios rurales, estimación atribuida por el funcionario a las áreas productoras de nopal.

Feria Nacional impulsa el nopal

La temporada de lluvias de este año favoreció un incremento en la disponibilidad del producto. Sin embargo, esa abundancia también presiona los precios, razón por la cual la autoridad pretende estimular el consumo durante los meses de mayor oferta.

Impulsan la venta directa del nopal de Milpa Alta. Corenadr

El nuevo centro de comercialización forma parte de esa estrategia. La intención es que el nopal salga de las parcelas de Milpa Alta y llegue con mayor rapidez al consumidor, sin perder frescura y con mejores condiciones económicas para quienes lo producen.

La oferta se complementará con los mercados de la Central de Abasto y el Centro de Acopio de Villa Milpa Alta, además de las denominadas Tiendas de la Tierra, donde también se comercializan productos procesados, alimentos agroecológicos y derivados del campo capitalino.

El impulso al cultivo será uno de los ejes de la segunda Feria Nacional del Nopal, programada de viernes a domingo, donde participarán productores, transformadores y comercializadores con la intención de mostrar que detrás de una penca de nopal existe una cadena económica que mueve cientos de millones de pesos y, al mismo tiempo, conserva parte del suelo rural que todavía respira al sur de la Ciudad de México.