Fitch ratifica calificación de PEMEX en 'BB+'; consolida perfil crediticio y desendeudamiento

La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó las calificaciones internacionales de largo plazo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en "BB+" con perspectiva estable, así como su nota nacional en "AA (mex)", confirmó la petrolera a través de un comunicado. Con este movimiento, la empresa productiva del Estado consolida un avance crediticio que la sitúa a solo un escalón de la calificación soberana de México.

Esta ratificación avala la trayectoria financiera de la compañía tras los incrementos registrados en el último año, cuando Fitch elevó la nota de "B+" a "BB" en agosto de 2025, y posteriormente a "BB+" en octubre del mismo año, acumulando una mejora de tres peldaños tras más de una década sin ajustes al alza.

De acuerdo con la agencia, el fortalecimiento responde a la coordinación estratégica entre PEMEX, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener). Esta política conjunta ha permitido avances métricos tangibles entre junio de 2025 y junio de 2026, destacando una reducción sustancial en la deuda financiera y una baja en la razón deuda/EBITDA, la cual pasó de 8 a 4 veces. Asimismo, se logró una disminución del 39% en las amortizaciones programadas para 2027.

En el ámbito operativo, el reporte de la calificadora destaca un mayor aprovechamiento de la capacidad en el sistema de refinación, eficiencias en costos y mejores perspectivas para las labores de exploración y producción. La implementación de esquemas de contratación mixta abre la puerta a una estabilización del volumen de producción a partir de 2028, con proyección de crecimiento para los años posteriores.

Ante el reporte, la dirección de PEMEX subrayó que la ratificación no representa un estancamiento, sino la consolidación de su perfil crediticio. La estatal mantendrá su hoja de ruta centrada en la reducción del endeudamiento, la optimización del perfil de vencimientos y el incremento de la confiabilidad operativa.