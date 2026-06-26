Cae el "Güero Pink", jefe regional del Cártel del Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO. En un golpe estratégico contra la estructura operativa del crimen organizado en el noroeste del país, elementos federales y estatales lograron la captura de un objetivo prioritario en el estado de Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que, mediante un despliegue coordinado, se logró la detención de Misael "N", alias "Güero Pink", identificado como un actor clave en la generación de violencia en la región sur de dicha entidad.

Las autoridades informaron que la captura es el resultado directo de un seguimiento puntual y estratégico. De acuerdo con el reporte oficial, se detalló que "derivado de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 25 de junio del presente año elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa, durante una operación de precisión en el municipio de Escuinapa, Sin., lograron la detención de Misael 'N'".

La sorpresa del operativo no solo radicó en la localización del presunto líder criminal, sino en el perfil de su acompañante al momento del arresto. El "Güero Pink" no se desplazaba solo; se encontraba en compañía de un exfuncionario local encargado de la protección ciudadana, pues el documento oficial destaca que la detención se efectuó "junto a Hilario 'N', exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de ese municipio".

El organigrama de la inteligencia federal ubica al detenido en una posición de alta relevancia dentro de una de las organizaciones delictivas con mayor historia en el país. El informe militar especifica que "Misael 'N', era el Jefe Regional del 'Cártel del Pacífico' facción 'Menores', con presencia en los municipios de Escuinapa, El Rosario y Villa Unión, Sin.".

A este grupo delincuencial se le atribuyen múltiples delitos de alto impacto que habían encendido las alarmas en el sector económico y turístico del estado. Las investigaciones iniciales ligan directamente al líder criminal con agresiones hacia el sector laboral, tras ser "identificado por su probable participación en el secuestro y asesinato de los mineros en el municipio de Concordia, Sin.".

Asimismo, las líneas de investigación ministerial lo vinculan con afectaciones directas a civiles y visitantes de otras entidades del país en fechas recientes. Las autoridades ministeriales y militares señalaron su presunta responsabilidad en "el secuestro de los turistas originarios del Estado de México en Mazatlán en enero y febrero del presente año".

Al momento de ser interceptados por las fuerzas de seguridad, ambos sujetos portaban un arsenal y sustancias ilícitas, lo que confirmó su alta peligrosidad y capacidad de fuego. El reporte de la Sedena pormenorizó que "durante su detención se les aseguraron armas largas, diversos cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga".

El destino legal de los implicados e indicios materiales quedó en manos de la federación para el inicio formal de su proceso penal. La institución castrense puntualizó que "los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica".