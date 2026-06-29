CFE y gobiernos estatales consolidan coordinación  para mejorar el sistema eléctrico nacional

En una acción sin precedentes por su alcance territorial, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) organizó una mesa nacional de trabajo que congregó a representantes de 29 entidades federativas. El encuentro, alineado con la estrategia de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo como propósito central homologar los mecanismos de atención, estrechar la vinculación institucional y elevar los estándares de confiabilidad y calidad en el suministro de energía eléctrica para todos los sectores productivos y sociales del país.

La sesión fue encabezada por la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, quien destacó que este ejercicio robustece los canales de comunicación permanentes que la empresa pública mantiene con los estados a través de sus superintendencias y áreas técnicas. Durante la reunión se formalizó el lanzamiento del modelo institucional “CFE Conectada Contigo”, un esquema de gestión estructurado en cuatro ejes fundamentales: atención con calidad y calidez, optimización de los canales de comunicación, fortalecimiento de la vinculación interinstitucional y cero tolerancia a la corrupción. La funcionaria precisó que el plan garantiza un acompañamiento integral que no concluye con la recepción del reporte, sino hasta su resolución definitiva en territorio.

Para sustentar esta reestructuración operativa, se anunció una serie de inversiones multimillonarias destinadas a la modernización de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional. Como parte de una inversión acumulada superior a los 15 mil millones de pesos entre 2025 y 2026, la CFE detalló que la estrategia de renovación de componentes para 2026 contempla la incorporación de 301 mil postes, 3 mil 924 equipos de protección y seccionamiento, más de 34 mil kilómetros de conductores para redes de media y baja tensión, así como más de 1 millón 695 mil nuevos medidores. Asimismo, de cara al periodo 2024-2030, la paraestatal proyecta una inversión masiva de más de 244 mil millones de pesos destinada exclusivamente a robustecer la infraestructura de transmisión y distribución.

Durante las intervenciones de las autoridades locales, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reconoció públicamente la eficacia de las cuadrillas técnicas de la CFE para restablecer el servicio tras la severa tromba que azotó a su entidad el día anterior. Por su parte, los representantes de Hidalgo y Veracruz agradecieron el acompañamiento brindado tras los daños causados por una vaguada el año pasado. El foro concluyó con el compromiso unánime de las 29 delegaciones estatales de mantener una agenda de supervisión conjunta y visitas técnicas, consolidando una relación basada en la corresponsabilidad directa para garantizar el bienestar de los usuarios.