IMSS conmemora Día del Médico; con incremento de 8% el ingreso de médicos llegará a 53 mil 396 pesos mensuales

Para conmemorar el Día de la Médica y el Médico, que se celebra este 23 de octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social destacó que es una fecha para festejar y reconocer la labor de sus miles de profesionales de la salud.

En este marco el organismo difundió las percepciones salariales y prestaciones que recibe el personal médico así como el impacto del aumento de ocho por ciento aprobado recientemente, con el que el ingreso mensual equivalente de un médico con jornada de ocho horas y un año de antigüedad llegará a 53 mil 396 pesos.

El ajuste, acordado entre las autoridades del Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, contempla un incremento de cuatro por ciento al tabulador salarial y otro cuatro por ciento a la ayuda de renta.

De esta manera, la percepción mensual de referencia pasará de 36 mil 896 a 39 mil 120 pesos.

A través de sus redes sociales, el IMSS compartió la información como parte de la conmemoración, en una jornada que busca reconocer el trabajo del personal médico y poner sobre la mesa sus condiciones económicas.

“Es un buen día para festejar a las médicas y los médicos que forman parte de esta institución”, se lee en la publicación en la red social X.

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo, las prestaciones anuales pasarán de 161 mil 230 a 171 mil 311 pesos. Al incorporar la proporción de estos beneficios al ingreso mensual, el equivalente aumentará de 50 mil 332 a 53 mil 396 pesos.

Este último monto no corresponde exclusivamente al salario que recibe el trabajador cada mes, sino que considera la percepción neta y la parte proporcional de las prestaciones anuales distribuidas entre 12 meses.

Entre los beneficios contemplados se encuentra el aguinaldo, equivalente a 90 días de sueldo; el fondo de ahorro, correspondiente a 46 días; la ayuda para actividades culturales, de 23 días, y la prima vacacional, calculada al 25%.

En tanto, el fondo de ahorro aumentará de 35 mil 873 a 38 mil 128 pesos, mientras que la ayuda cultural pasará de 25 mil 174 a 26 mil 712 pesos. La prima vacacional subirá de 4 mil 378 a 4 mil 646 pesos.

El Instituto también señaló que las prestaciones pueden incrementarse conforme avanza la antigüedad laboral. A partir del quinto año de servicio se incorporan 60 días de sueldo al año, con aumentos posteriores de acuerdo con las condiciones establecidas en el esquema institucional.

Las cantidades corresponden a un médico con jornada de ocho horas y un año de antigüedad, por lo que no representan necesariamente el ingreso de toda la plantilla, precisó el Instituto.

El organismo destacó que así se conmemora la fecha con un reconocimiento a quienes atienden diariamente a millones de derechohabientes.