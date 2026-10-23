El gobierno de Alfonso Durazo consolida cobertura médica para 1.5 millones de sonorenses

Mediante un esquema de trabajo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ha impulsado el fortalecimiento de la atención médica pública y gratuita en la entidad a través del modelo IMSS Bienestar, alcanzando una cobertura superior a 1.5 millones de habitantes.

El mandatario estatal destacó que la red pública de salud —la más amplia instalada en el estado— integra 284 unidades médicas que abarcan hospitales de alta especialidad, generales, comunitarios, centros urbanos y rurales, así como unidades móviles. El objetivo central articulado por la administración de Durazo consiste en aproximar los servicios médicos especializados, quirúrgicos y de telemedicina a la población de todas las regiones.

Entre enero y septiembre del presente año, el sistema registró más de 1.16 millones de consultas médicas en la entidad. De dicha cifra, 919 mil 532 correspondieron a medicina general y 241 mil 766 a especialidades. Durante el mismo periodo, el trabajo operativo permitió concretar 17 mil 227 cirugías, resolver 146 mil 939 urgencias médicas y contabilizar 60 mil 050 egresos hospitalarios.

Asimismo, la administración estatal desplegó una estrategia territorial para acercar especialistas a las comunidades. En un lapso de cuatro meses se llevaron a cabo seis jornadas en Cananea, Magdalena, Navojoa, Empalme, Ures y Miguel Alemán, otorgando más de 6 mil atenciones especializadas, a las que se sumaron 12 jornadas quirúrgicas dirigidas a agilizar procedimientos complejos.

De cara a la consolidación del Sistema Universal de Salud, el gobernador proyecta la activación de 419 Consultorios SUS a partir de enero de 2027. A la par, el programa La Clínica es Nuestra destinó este año 122 millones de pesos a la mejora de infraestructura y equipamiento en 242 centros, complementado con la estrategia Laboratorio+Internet+Expediente Clínico en 228 unidades.

Con estas acciones, la gestión de Alfonso Durazo avanza en la modernización de los servicios de salud y ratifica el compromiso institucional de ampliar la cobertura médica sin costo en el estado.