Nuevo León expande su red escolar para encarar la presión demográfica

El acelerado crecimiento poblacional y el surgimiento de nuevos polos habitacionales en Nuevo León han puesto a prueba la capacidad de su infraestructura social. Frente a esta presión demográfica, la administración que encabeza el gobernador Samuel García Sepúlveda puso en marcha un plan de expansión educativa orientado a garantizar el acceso a la enseñanza en las zonas de mayor demanda urbana.

La estrategia estatal avanza hacia la meta de construir 50 nuevos planteles escolares, priorizando municipios que registraron un pronunciado aumento de habitantes entre 2010 y 2020, tales como Pesquería, El Carmen, Ciénega de Flores, García, Salinas Victoria, General Zuazua y Juárez. Para mitigar los traslados y acercar los servicios a las familias, el modelo de planeación integra en un mismo sector preescolar, primaria y secundaria, conectándolos con transporte público y áreas comunitarias.

Como parte de este despliegue, se puso en operaciones una escuela primaria de nueva creación en el fraccionamiento Villa de Palmanova Segundo Sector, en el municipio de Juárez. La infraestructura entregada incluye seis aulas didácticas, un aula creativa, direcciones, servicios sanitarios, techumbre metálica, subestación eléctrica y áreas deportivas, esquema que busca replicarse junto con obras de mantenimiento y equipamiento en planteles ya existentes.

En el rubro de infraestructura deportiva, la entidad alcanzó las 653 canchas escolares remozadas o construidas, superando la meta original de 500 espacios. Esta red deportiva sirvió de soporte para competencias masivas durante el ciclo 2025-2026, destacando la participación de 227 mil 576 estudiantes en los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica y más de 99 mil participantes en la Copa Mundialito Escolar de Fútbol 5x5.

Por otra parte, la cobertura del Programa Estatal de Escuelas de Tiempo Completo y Jornada Ampliada registró un incremento notable al pasar de 282 planteles en el ciclo 2021-2022 a 1,497 en el periodo 2025-2026. Esta ampliación beneficia actualmente a 237 mil 848 alumnos a lo largo de los 51 municipios del estado, extendiendo la jornada diaria a seis u ocho horas para reforzar disciplinas como lectura, matemáticas, robótica, idiomas y arte. El esquema se complementa con entrega de alimentos, uniformes, calzado y útiles para fortalecer la permanencia escolar.