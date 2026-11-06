Durazo respalda a Sheinbaum y alerta sobre red corrupta en el INE

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, respaldó firmemente la determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de llegar hasta el fondo en las investigaciones sobre una presunta red de corrupción que operó durante décadas en el INE y en organismos electorales estatales.

A través de un posicionamiento difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal enfatizó que quienes hayan lucrado con la función pública deben responder ante la justicia. Señaló que actualmente están saliendo a la luz los antecedentes de una red empresarial cuyos operadores principales —los hermanos Hernández Casillas— iniciaron su trayectoria en el Gobierno Federal en 1983.

Según expuso el gobernador, esta estructura se construyó durante administraciones priistas junto a Juan Carlos Padilla Aguilar y logró operar por más de 25 años. En dicho periodo, las empresas involucradas habrían simulado competencia para beneficiarse de recursos públicos, obteniendo contratos que superan los dos mil millones de pesos entre 2014 y 2023, así como 646 millones adicionales entre 2024 y 2025.

Durazo Montaño rechazó que las deficiencias históricas de la institución electoral sean responsabilidad de Morena, calificando esas acusaciones como una maniobra política para disputar el control del organismo y debilitar la credibilidad de la transformación ante la ciudadanía.

Asimismo, cuestionó el papel histórico del órgano electoral, recordando que antecedentes como el de la Comisión Federal Electoral en 1988 o el Instituto Federal Electoral en 2006 permitieron "conservar la Presidencia sin haber ganado legítimamente las elecciones".

Finalmente, el titular del Ejecutivo sonorense reafirmó su apoyo a la titular del Ejecutivo Federal para llegar al fondo de las indagatorias, exigiendo que las autoridades determinen responsabilidades sin privilegios, excepciones ni encubrimientos. "La transformación de México no puede permitir que las viejas estructuras de corrupción sigan operando bajo nuevas apariencias. Nadie puede estar por encima de la ley", concluyó.