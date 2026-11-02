Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabeza impulso artesanal en Michoacán con bolsa de un mdp

En el marco de las festividades por la Noche de Muertos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó la entrega de 113 reconocimientos a creadores locales como parte de la edición 57 del Concurso Estatal de Artesanías. El mandatario destacó el respaldo de su administración para preservar las técnicas tradicionales, impulso que ha consolidado a la entidad como el primer lugar nacional en galardones de arte popular.

Durante el acto celebrado en este municipio, Ramírez Bedolla informó que el certamen contó con una bolsa económica de un millón de pesos repartida entre las y los artesanos laureados. Asimismo, subrayó la alta participación registrada en esta edición, en la que 1,149 maestras y maestros artesanos de las siete regiones del estado inscribieron 1,982 piezas representativas del patrimonio cultural michoacano.

En la ceremonia, el gobernador otorgó de manera especial el máximo galardón del concurso, la presea “Teresa Dávalos”, al maestro artesano Carlos Ulises Correa Sáez. La obra merecedora de la distinción fue un gabán de 21 colores en lana blanca y lino, confeccionado en telar de pedal y teñido con elementos naturales como flor de cempasúchil, grana cochinilla, cáscara de nuez y añil.

Acompañado por autoridades federales, estatales y municipales, el mandatario ratificó el trabajo coordinado con la Federación. En su intervención, la titular del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Sonia Santos Garza, puntualizó que entre 2025 y 2026 se han destinado más de 9 millones de pesos al sector artesanal del estado mediante 2,678 apoyos directos en capacitación, acopio y estímulos a la producción.

Finalmente, Ramírez Bedolla invitó a visitantes locales e internacionales a apreciar y adquirir la producción local. Las casi dos mil obras concursantes, elaboradas en las 16 ramas artesanales de la entidad, permanecerán en exhibición y venta en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro.