Edomex y Federación impulsan Trolebús Ixtapaluca; conectará con el Valle de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez coordinan la construcción del nuevo Trolebús Ixtapaluca, una obra de infraestructura clave del Plan Oriente que busca transformar la movilidad entre el Estado de México y la capital del país.

Con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, el sistema de transporte abarcará 12 estaciones —desde Caseta Vieja hasta la terminal San Buenaventura— beneficiando directamente a más de un millón de habitantes de Ixtapaluca y Valle de Chalco. Se prevé que el corredor atienda un flujo diario promedio de 52 mil usuarios y reduzca los tiempos de traslado hasta en 45 minutos.

El trazado contempla paradas estratégicas como Cerro del Elefante, UES Ixtapaluca, Santa Bárbara, Acozac y Cruz Roja, entre otras. Además, para ampliar la conectividad metropolitana, la ruta se enlazará con la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Marta y contará con adecuaciones viales en Constitución de 1917.

Autoridades federales y estatales estiman que la obra quedará concluida en julio de 2027, consolidando un avance sustancial en la integración del transporte público del oriente del Valle de México.

¿Cuáles son las 12 estaciones que tendrá el trolebús Ixtapaluca?

• Caseta Vieja

• Cerro del Elefante

• UES Ixtapaluca

• Hacienda Ojo de Agua

• Santa Bárbara

• Carretera Internacional

• Acozac

• Vigilantes

• Ixtapaluca Centro

• Cruz Roja

• Camino a San Francisco

• San Buenaventura (terminal)