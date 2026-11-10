Capturan en Jalisco a ‘Beto el Mexa’, prófugo de la justicia estadounidense

En una operación coordinada de inteligencia, la Policía del Estado de Jalisco logró la detención de Alberto Alonso Alencastro, alias “Beto el Mexa”, de 27 años. El sujeto, originario de California, figuraba como uno de los objetivos prioritarios del FBI al contar con una orden de aprehensión en Estados Unidos por el delito de homicidio, cometida en junio pasado.

Tras recibir la alerta de las autoridades estadounidenses, las fuerzas estatales desplegaron un operativo estratégico encabezado por la Comisaría de Inteligencia, la Unidad de Drones, la Policía Cibernética y el Escuadrón Aerotáctico Titán.

El rastreo multiplataforma de la Policía Cibernética permitió ubicar el paradero del sospechoso en la comunidad de La Lima, dentro del municipio de Autlán de Navarro, donde los efectivos desplegaron el operativo en campo para concretar su localización.

Luego de confirmar su identidad en coordinación con la Dirección de Control y Verificación Migratoria de la Embajada de Estados Unidos, los oficiales arrestaron a Alencastro y lo pusieron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INAMI).

La dependencia federal inició de inmediato las gestiones para su pronta extradición y presentación ante el Tribunal Superior de California.