Cosmocolor defiende la legalidad del contrato del INE para producir la credencial de votar

La empresa Cosmocolor, S.A. de C.V. afirmó que el contrato adjudicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la fabricación y emisión de la credencial para votar se obtuvo en un proceso de licitación pública internacional transparente, legal y sin irregularidad alguna.

A través de un comunicado de prensa, la compañía —con seis décadas de trayectoria en el sector de documentos de alta seguridad— enfatizó que el consorcio que encabeza acreditó ampliamente la solvencia técnica y económica requerida para llevar a cabo este servicio fundamental para el sistema democrático del país.

Oferta competitiva y capacidades acreditadas

Cosmocolor precisó que la adjudicación derivó de la licitación pública internacional abierta LP-INE-033/2025, un concurso accesible a la libre competencia en el que no existieron mecanismos de asignación directa ni invitaciones restringidas. En dicho procedimiento, el consorcio presentó la propuesta económica más baja entre los competidores que cumplieron todos los requerimientos técnicos. La oferta solvente que le siguió en precio se ubicó 7.69% por encima de su propuesta, según el fallo del 10 de diciembre de 2025.

En el aspecto técnico, la empresa destacó haber obtenido la calificación más alta del certamen. Para ello, respaldó su capacidad operativa con contratos vigentes tanto en México como en el extranjero en materia de expedición de documentos de identidad. Dichos proyectos, de acuerdo con la firma, poseen características de seguridad iguales o superiores a las exigidas por el INE, tales como tarjetas inteligentes, tintas especiales, hologramas y insumos avanzados.

Asimismo, Cosmocolor resaltó que sus procesos cuentan con certificaciones internacionales sostenidas ininterrumpidamente desde 2017: ISO/IEC 9001 (suministro de insumos de alta seguridad), ISO/IEC 27001 (seguridad de la información) e ISO/IEC 14298 (seguridad en la impresión de documentos de identidad).

Transparencia en las bases y descarte de impugnaciones

En respuesta a los cuestionamientos sobre presuntas modificaciones a las bases del concurso, la firma aclaró que todos los cambios se realizaron conforme a la ley en las juntas de aclaraciones, quedando registrados en actas públicas aplicables a la totalidad de los licitantes. Las aclaraciones sobre la experiencia del personal, las instalaciones y los contratos constan en los folios 1 al 2629 de su propuesta en poder del órgano electoral.

Respecto a las inconformidades legales, la compañía puntualizó que la única impugnación formal promovida contra la licitación fue retirada voluntariamente por la misma empresa que la interpuso, dentro del expediente INE/OIC/I/012/2025 con fecha del 18 de marzo de 2026.

Rechazo a la intervención de terceros y apertura a la ASF

Cosmocolor negó de manera categórica que personas ajenas a la organización hayan intervenido u operado para conseguir la adjudicación. Sobre los señalamientos relativos a una reunión con funcionarios electorales, precisó que la asistencia de un representante directivo ocurrió de forma posterior al fallo del concurso, tras ser convocados para conocer a la consejera presidenta del INE y a su equipo. La empresa aclaró que no existía trato previo y que la consejera presidenta no estuvo presente en dicho encuentro.

Con el propósito de esclarecer las versiones difundidas, la empresa solicitó formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que investigue el contrato. Cosmocolor reafirmó su compromiso de poner a disposición de la ASF y de cualquier autoridad la documentación íntegra del expediente para revisar la legalidad y transparencia de la adjudicación.