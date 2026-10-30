PIB de México crece 3.2% anual en el tercer trimestre de 2026, su mayor avance en tres años

La economía mexicana registró un crecimiento anual de 3.2% durante el tercer trimestre de 2026, su mayor ritmo de expansión en tres años, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), publicada este viernes 30 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El resultado correspondiente al periodo de julio a septiembre refleja una aceleración de la actividad económica nacional, que alcanzó su mayor ritmo de crecimiento desde 2023, según destacó Bloomberg.

En su comparación trimestral, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 0.9% en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad, lo que confirma un avance de la economía mexicana durante el tercer trimestre del año.

Servicios e industria impulsan el crecimiento económico

De acuerdo con el INEGI, las actividades terciarias, que comprenden el comercio y los servicios, registraron el mayor crecimiento trimestral, con un incremento de 1.1%.

Por su parte, las actividades secundarias, relacionadas con la industria, las manufacturas y la construcción, reportaron un avance de 0.8% respecto al trimestre anterior.

En contraste, las actividades primarias, que incluyen la agricultura, la ganadería y la pesca, registraron una contracción trimestral de 0.4%.

En su comparación anual, las actividades secundarias aumentaron 3.1%, mientras que las primarias registraron un crecimiento de 1.8%.

Estos resultados muestran que el desempeño de la economía mexicana estuvo acompañado por el crecimiento de los sectores industrial y de servicios, aunque las actividades agropecuarias presentaron una disminución respecto al trimestre inmediato anterior.

Economía mexicana registra su mayor expansión en tres años

El crecimiento anual de 3.2% representa el ritmo de expansión más acelerado de la economía mexicana en tres años, de acuerdo con el reporte de Bloomberg.

Las cifras del INEGI corresponden a una estimación oportuna del PIB trimestral, por lo que constituyen un primer panorama del comportamiento económico del país durante el periodo de julio a septiembre.

Los resultados están sujetos a revisión conforme se publique información estadística adicional sobre el desempeño de las distintas actividades económicas.