Blindan leyes en la CDMX para cerrar el paso a la trata y explotación de personas

El Congreso de la Ciudad de México consolidó un nuevo cerco jurídico contra las redes delictivas dedicadas al comercio humano, luego de avalar una reforma legislativa impulsada por el Partido Verde que busca frenar la impunidad y cerrar vacíos legales en la capital. Tras el respaldo del pleno parlamentario, el líder ecologista local, Jesús Sesma Suárez, enfatizó que "ninguna persona debe ser tratada como mercancía", al tiempo que exigió dotar de herramientas reales y contundentes a las corporaciones policiacas y ministeriales encargadas de perseguir a los agresores en la capital del país.

El endurecimiento del marco normativo local responde a la necesidad de salvaguardar la integridad de quienes se encuentran en mayor indefensión dentro de la urbe. Durante la discusión de la propuesta, Sesma Suárez puntualizó que "las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas migrantes y otros grupos en situación de vulnerabilidad enfrentan mayores riesgos de convertirse en víctimas de este delito", motivo por el cual calificó de urgente adecuar el sistema judicial capitalino para garantizar esquemas expeditos de auxilio y resguardo social frente a las distintas formas de explotación.

La legislación recién aprobada busca no solo castigar con mayor severidad las conductas de abuso, sino también visibilizar los abusos estructurales que padecen cientos de víctimas en la metrópoli. Ante los legisladores de las distintas fuerzas políticas, el dirigente del Partido Verde advirtió que la trata de personas representa "una grave violación a los derechos fundamentales y una de las expresiones más indignantes de violencia", razón por la cual sostuvo que los tres órdenes de gobierno deben cerrar filas e impedir que la capital se convierta en refugio o zona de impunidad para los tratantes.

La iniciativa retoma los convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos y los traslada a la realidad de las calles capitalinas. En este sentido, Sesma Suárez enfatizó que "la reforma aprobada representa un avance para visibilizar la gravedad de este problema y fortalecer la responsabilidad de las instituciones en la defensa de los derechos y la integridad de las personas", recordando que los compromisos de México obligan a modernizar los protocolos periciales y de impartición de justicia para responder con rapidez a las denuncias ciudadanas.

El líder ecologista insistió en que esta modificación a las leyes de la Ciudad de México corta de raíz el margen de maniobra de quienes utilizan la violencia y la coacción con fines de lucro. De acuerdo con Sesma Suárez, la reforma robustece el andamiaje institucional al dotar de facultades claras a las autoridades para "combatir el delito y limitar la actuación de quienes lucran con la explotación de otras personas", una acción que perfila nuevos criterios judiciales orientados a castigar las ganancias ilícitas y asegurar la reparación integral del daño a los afectados.

Con este precedente legislativo, la bancada del Partido Verde en el Congreso local anticipó que mantendrá la revisión puntual de los códigos vigentes para que no existan resquicios legales que beneficien a los agresores. De acuerdo con el dictamen promovido, la prioridad del marco normativo radica en "fortalecer las sanciones contra los responsables y contribuir a la erradicación de la trata de personas, con pleno respeto a la dignidad humana", una agenda que continuará en análisis de la mano de organizaciones de la sociedad civil y colectivos defensores de derechos humanos en la capital.