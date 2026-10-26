Anuncia Pablo Lemus construcción de nueva Planta Potabilizadora e inversión de 25 mil mdp

Este lunes 26 de octubre, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó una gira de supervisión por la infraestructura hídrica del Área Metropolitana de Guadalajara. Durante el recorrido por la Planta Potabilizadora Número 1 (PP1), ubicada en la colonia Miravalle, el mandatario estatal constató las condiciones del suministro que llega desde el Lago de Chapala y anunció la edificación de una planta completamente nueva, descartando una simple remodelación de la obra existente.

Acompañado por el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora, Lemus subrayó que la infraestructura actual data de 1964, por lo que su sustitución integral es prioritaria para resolver los problemas históricos de calidad en el abastecimiento doméstico.

"Es agua que viene directamente de Chapala y está llegando en buenas condiciones, con un color completamente transparente y sin olor. Están dando resultados las decisiones que hemos tomado", destacó el gobernador.

Por su parte, David Zamora detalló el plan técnico por etapas para no suspender el suministro. Explicó que actualmente se construye un primer módulo en un terreno anteriormente en desuso, rellenado con más de cuatro metros y muro de contención, el cual quedará concluido a finales de marzo del próximo año. Adicionalmente, en un plazo no mayor a 15 días iniciará la licitación para demoler la Unidad 1 y construir un nuevo módulo de mil litros por segundo, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 3 mil litros por segundo para julio de 2027 en su primera etapa.

Acuerdo histórico con la Federación

Como parte de las acciones para transformar el sistema hidráulico metropolitano, Pablo Lemus adelantó que este miércoles participará en la conferencia matutina junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde presentarán conjuntamente un paquete coordinado de acciones e inversiones por alrededor de 25 mil millones de pesos entre el Gobierno de Jalisco y la Federación.

"A través del diálogo y la negociación respetuosa llegamos a este gran acuerdo con la presidenta que va a solucionar el problema de agua potable para la zona metropolitana de Guadalajara por muchas décadas", afirmó Lemus.

Tras revisar las obras en Miravalle, la comitiva estatal continuó el recorrido hacia la zona de Las Pintas para supervisar la operación del sistema hidráulico y verificar los avances para garantizar agua limpia a la población.