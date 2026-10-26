Alfonso Durazo y Claudia Sheinbaum extienden red médica con 419 nuevos consultorios en Sonora

Las familias de las zonas más apartadas de la entidad contarán con cobertura médica sin costo a través del despliegue del Sistema Universal de Salud (SUS), una estrategia federal en la que “en Sonora se trabaja en la apertura de 419 consultorios del Sistema Universal de Salud (SUS) que impulsa el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Salud y en coordinación con el IMSS-Bienestar, el IMSS y la Secretaría de Bienestar”, confirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El titular del Ejecutivo estatal subrayó que el plan territorial busca abatir el rezago histórico en las poblaciones de difícil acceso geográfico, por lo que remarcó que “Sonora avanza en la coordinación interinstitucional para habilitar estos espacios en los municipios, con prioridad en comunidades rurales, zonas marginadas y localidades donde existen mayores dificultades para recibir atención médica”.

Para concretar la cobertura en el territorio sonorense sin generar sobrecostos innecesarios en obra pública nueva, la administración estatal y la Federación recurrirán al rescate de inmuebles en desuso, al precisar el mandatario que “los trabajos contemplan la recuperación de casas de salud e instalaciones existentes, así como su rehabilitación, equipamiento y adecuación para brindar servicios de atención primaria más cercanos a las familias sonorenses”.

El proceso de implementación está previsto para iniciar durante los primeros meses de 2027

En el ámbito operativo y clínico, el subsecretario de los Servicios de Salud, Jorge Laureano Eugenio, expuso que el esquema atacará de fondo la prevención y el diagnóstico temprano, al puntualizar que “los consultorios permitirán atender padecimientos frecuentes, realizar detecciones oportunas y dar seguimiento a enfermedades prioritarias”, además de incorporar herramientas digitales para enlazar a los pacientes con especialistas de segundo y tercer nivel.

Respecto a los plazos fijados por el sector salud para la entrada en funciones del proyecto, Laureano Eugenio enfatizó que el trabajo conjunto con el gobierno de México resulta indispensable para contar con insumos y plantilla médica completa, dejando en claro que “el proceso de implementación está previsto para iniciar durante los primeros meses de 2027”.

La viabilidad de cada unidad médica descansará en la participación ciudadana y comunitaria, por lo que el funcionario estatal subrayó que, una vez “instalados los Comités de Salud para el Bienestar (COSABIS), contribuirán a identificar las necesidades de cada comunidad y definir las adecuaciones necesarias” para garantizar el abasto y la atención en sitio.

El proyecto consolida la homologación del modelo sanitario en el estado, bajo la directriz fijada por el subsecretario de Salud de “acercar los servicios médicos a la población, sin distinción por derechohabiencia o condición social, y fortalecer la atención primaria en Sonora”, sentando las bases para que cualquier habitante reciba consulta y tratamiento sin importar su afiliación laboral.