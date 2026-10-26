Convierten mil 700 tiendas OXXO en refugios temporales para mujeres en riesgo en Edoméx

El Gobierno del Estado de México oficializó la habilitación de mil 700 tiendas de conveniencia en territorio mexiquense como “Espacios Colibrí”, una red comunitaria concebida como “puntos de resguardo, atención de primer contacto y canalización para niñas, adolescentes y mujeres que enfrenten situaciones de violencia o riesgo”. La medida busca descentralizar la ayuda urgente mediante establecimientos comerciales de alta concurrencia.

La estrategia se formalizó mediante un acuerdo interinstitucional en el que convergen la iniciativa privada y tres dependencias del gabinete estatal. De acuerdo con las autoridades mexiquenses, la iniciativa se consolidó formalmente “mediante un convenio entre las secretarías estatales de Desarrollo Económico, Seguridad y de las Mujeres, y la cadena comercial”, esquema intersectorial que tiene como propósito central “acercar alternativas de auxilio a distintos puntos de la entidad”.

Una vez activado el protocolo de resguardo y atendida la contingencia inmediata, las dependencias gubernamentales desplegarán sus facultades asistenciales

En materia de operación en campo, las reglas de actuación instruyen que “el personal capacitado recibirá y resguardará a quien solicite ayuda, dará aviso a las autoridades de seguridad, incluida la Policía de Género, y contactará a la red de apoyo de la persona afectada”. La intervención del personal en tienda representa el primer eslabón de protección para salvaguardar la integridad física de las usuarias antes del arribo de los cuerpos policiacos.

El mecanismo de auxilio está delimitado para evitar improvisaciones frente a emergencias en los mostradores. La documentación oficial del programa puntualiza que “el procedimiento contempla cuatro etapas, desde la solicitud de auxilio y el resguardo inicial hasta la llegada de personal especializado y la canalización a las instituciones correspondientes”, garantizando un seguimiento puntual y ordenado de cada reporte registrado.

Una vez activado el protocolo de resguardo y atendida la contingencia inmediata, las dependencias gubernamentales desplegarán sus facultades asistenciales. Las directrices del acuerdo precisan que “cuando sea necesario, la Secretaría de las Mujeres coordinará la atención psicológica, la asesoría jurídica o el acceso a un refugio”, garantizando un acompañamiento integral de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad de la víctima.

Con este despliegue operativo en los municipios mexiquenses, las sucursales involucradas asumen un rol de apoyo civil bajo supervisión oficial. El Gobierno estatal destacó que “las tiendas participantes se incorporan como puntos de primer contacto para facilitar el resguardo y la conexión con los servicios de seguridad y atención especializada”, fortaleciendo la infraestructura de reacción temprana en la entidad.

Numeralia del programa: