U.S. Polo Assn. se adelanta al mandato europeo sobre el Pasaporte Digital de Producto

U.S. Polo Assn.®, la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), con una presencia global valorada en miles de millones de dólares y distribución en más de 190 países a través de aproximadamente 1.200 tiendas monomarca U.S. Polo Assn., numerosos sitios web de la marca y miles de puntos de distribución adicionales en todo el mundo, ha anunciado hoy la implementación anticipada de los Pasaportes Digitales de Producto (DPP) en todas las categorías de productos comercializados en la Unión Europea (UE).

Mientras Europa se prepara para poner en marcha el Registro de Pasaportes Digitales de Producto, U.S. Polo Assn. ha adoptado un enfoque proactivo al prepararse para implementar los DPP en todos los productos comercializados en la UE, mucho antes del plazo de cumplimiento obligatorio previsto para 2028 o 2029. La marca deportiva global ya ha recopilado y organizado la información de millones de productos, creando una estructura escalable que mejorará la transparencia de los productos y facilitará la preparación para el cumplimiento normativo en todas sus operaciones europeas.

Más allá de una mayor transparencia, los datos generados mediante esta iniciativa permitirán tanto a la marca como a sus consumidores tomar decisiones mejor fundamentadas y basadas en datos. El objetivo es identificar oportunidades de mejora en los productos y en la cadena de suministro global de la marca, apoyando el progreso continuo hacia soluciones de menor impacto ambiental y más sostenibles.

"Consideramos el Pasaporte Digital de Producto una oportunidad para ofrecer a nuestros consumidores y socios comerciales de U.S. Polo Assn. en toda Europa una mayor visibilidad sobre los productos que adquieren, al tiempo que proporcionamos a nuestro negocio global mejores datos para tomar decisiones más inteligentes sobre nuestros productos y nuestra cadena de suministro", afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. "Estamos orgullosos de activar anticipadamente esta importante plataforma de información de productos, al tiempo que construimos una base sólida que refuerza la confianza de los consumidores e impulsa nuestro compromiso a largo plazo con un crecimiento más responsable y sostenible".

"Este enfoque garantiza que nuestras iniciativas de sostenibilidad sean prácticas y significativas, y que respalden mejoras reales en las operaciones y cadenas de suministro de U.S. Polo Assn.", añadió Prince.

¿Qué es un Pasaporte Digital de Producto?

Un Pasaporte Digital de Producto es un registro digital que proporciona información sobre un producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Mediante el escaneo de un código QR o el acceso a un registro digital, los consumidores pueden conocer mejor el origen de un producto, los materiales que contiene, cómo se ha fabricado y otros datos que les ayudan a tomar decisiones de compra más informadas.

El objetivo del DPP es hacer que la información sobre los productos sea más accesible, transparente y fácil de comprender para los consumidores.

Mayor transparencia

La Unión Europea avanza hacia la exigencia de una mayor transparencia de los productos mediante los Pasaportes Digitales de Producto. Sin embargo, U.S. Polo Assn. considera que la verdadera oportunidad reside en proporcionar a los consumidores información más significativa sobre los productos que desean conocer y utilizar.

El DPP está alineado con la orientación general establecida en USPA Life, la estrategia integral de sostenibilidad de la marca. Este compromiso cuenta con el respaldo de colaboraciones con líderes del sector como Carbonfact, la plataforma de inteligencia ambiental para prendas de vestir y calzado, que procesa los datos de los productos de la marca y genera sus Pasaportes Digitales de Producto, y la plataforma EiQ de LRQA, así como otras alianzas estratégicas dentro del sector.

La marca también está impulsando iniciativas innovadoras de producto, como la nueva camiseta tipo polo USPA LIFE, cuyo lanzamiento está previsto para el verano de 2027.

"U.S. Polo Assn. se encuentra entre las primeras marcas en poner en funcionamiento los Pasaportes Digitales de Producto, mucho antes de que entren en vigor los requisitos de la UE. Con Carbonfact, integran miles de datos procedentes de numerosos sistemas diferentes en una única huella ambiental coherente y fiable para cada producto. Ese mismo conjunto de datos alimenta sus DPP, generando códigos QR y compartiendo información clara y fiable sobre los productos a gran escala", afirmó Marc Laurent, CEO de Carbonfact.

Al proporcionar datos accesibles a nivel de producto mediante los Pasaportes Digitales de Producto, U.S. Polo Assn. pretende mejorar la transparencia y facilitar que tanto la marca como los consumidores tomen decisiones mejor fundamentadas.

Este enfoque estratégico favorece nuevas formas de reducir el impacto ambiental e impulsar los esfuerzos de sostenibilidad de la compañía de manera medible.

Sentando las bases del futuro del comercio minorista

La implementación de los DPP abarcará todas las categorías de productos comercializados en la Unión Europea, proporcionando un marco coherente y una experiencia uniforme para los consumidores en relación con la información de los productos de toda la cartera europea de U.S. Polo Assn.

"Creemos que la transparencia es fundamental para un futuro más sostenible", afirmó Jessica Lenhart, directora de Sostenibilidad de USPA Global. "Al ayudar a los consumidores a comprender mejor los productos que adquieren, podemos facilitar decisiones más informadas e impulsar cambios significativos".

"Los Pasaportes Digitales de Producto crean un nuevo nivel de conexión entre las marcas y los consumidores, mejorando la transparencia general de los productos", añadió Lenhart.

Con millones de productos cuya información ya ha sido recopilada y organizada, la implementación anticipada de los Pasaportes Digitales de Producto (DPP) por parte de U.S. Polo Assn. representa una de las iniciativas de transparencia de productos más importantes emprendidas por la marca hasta la fecha.

A medida que los consumidores siguen demandando una mayor visibilidad sobre los productos que utilizan, U.S. Polo Assn. considera que una mayor transparencia se convertirá en una parte cada vez más importante de la experiencia del cliente.