Novonesis: biosoluciones en México crecerían más de 130 % y abrirían oportunidad de 12 mil millones de euros

México tiene una oportunidad significativa de crecimiento económico y generación de empleo si prioriza las biosoluciones y las respalda con un marco de política pública adecuado. Esta es la conclusión de un nuevo informe elaborado por Amsterdam Data Collective (ADC), por encargo de Novonesis, que cuantifica el potencial económico del sector de biosoluciones en México.

Como el primer informe de su tipo en examinar la huella económica de las biosoluciones en México, el estudio destaca el potencial del sector para impulsar la competitividad, crear empleos y fortalecer la resiliencia industrial en un momento de volatilidad comercial.

El informe concluye que, con el marco de política adecuado, el sector de biosoluciones en México podría pasar de 5,200 millones de euros (129,100 millones de pesos) a 12,300 millones de euros (305,400 millones de pesos) en 2035, cifra equivalente a la mitad del mercado cervecero del país. Las biosoluciones también podrían ser un catalizador para la soberanía alimentaria y la seguridad energética. Además, la biomanufactura representa una oportunidad para fortalecer y diversificar el sector manufacturero de México, que representa alrededor del 25 % del PIB.

El empleo que sostiene el sector podría más que duplicarse hacia 2035. Ese impacto va más allá del propio sector: cada empleo directo en biosoluciones genera 1.4 empleos adicionales en el resto de la economía. No obstante, el informe señala que, para que México aproveche plenamente este potencial económico, es clave incluir las biosoluciones en las directrices sectoriales de implementación del Plan México y aumentar el conocimiento sobre ellas.

"Las biosoluciones ya están generando valor en la economía de México, pero la oportunidad que tenemos por delante es mucho mayor. México puede fortalecer su competitividad, crear miles de empleos, diversificar su capacidad manufacturera actual y posicionarse como un polo verde dentro de la bioeconomía. Este es el momento de México", afirmó Ethel Fanny Laursen, presidenta regional para América Latina de Novonesis.

"México tiene la oportunidad de fortalecer sectores estratégicos como la agricultura, los alimentos, la energía y la manufactura mediante la adopción de biosoluciones. Desde la perspectiva de la política pública, es importante crear las condiciones que permitan que estas tecnologías escalen y se integren a la agenda de desarrollo industrial y económico del país", señaló el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República.

Las biosoluciones son productos y tecnologías basados en microorganismos, enzimas y proteínas. Ayudan a reducir el desperdicio de recursos naturales, disminuyen la dependencia de los combustibles fósiles e impulsan el desarrollo de productos innovadores.

Hoy se utilizan en más de 30 industrias en todo el mundo, entre ellas la producción de alimentos y bebidas, el cuidado del hogar, la bioenergía, la agricultura, la salud y nutrición animal y la salud preventiva, y se reconocen cada vez más como un motor de crecimiento económico, innovación y uso eficiente de los recursos.