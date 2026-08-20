Xbox Game Pass confirma 9 juegos para la segunda mitad de agosto

Xbox Game Pass cerrará agosto con una nueva tanda de juegos para suscriptores. Microsoft confirmó que 9 títulos se sumarán al servicio durante la segunda mitad del mes, con opciones para consola, PC, juego en la nube y dispositivos portátiles compatibles.

Entre las principales incorporaciones destacan Resonance: A Plague Tale Legacy, Vapor World: Over the Mind y Blood Dungeon, que estarán disponibles en Game Pass desde el día de su lanzamiento. La lista forma parte de la segunda oleada de agosto anunciada por Xbox Wire.

Los 9 juegos que llegan a Xbox Game Pass

La nueva actualización del catálogo incluye juegos de acción, aventuras, propuestas independientes y experiencias con elementos de rol. Algunos estarán disponibles para Game Pass Premium, mientras que otros llegarán a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Game Pass Premium

BlazBlue Entropy Effect X — Nube, Xbox Series X|S y PC — Ya disponible.

— Nube, Xbox Series X|S y PC — Ya disponible. Relooted — Nube, Xbox Series X|S y PC — Ya disponible.

— Nube, Xbox Series X|S y PC — Ya disponible. Starsand Island — Nube, Xbox Series X|S y PC — Ya disponible.

— Nube, Xbox Series X|S y PC — Ya disponible. Aerial_Knight’s DropShot — Nube, Xbox Series X|S, dispositivos portátiles y PC — 25 de agosto.

— Nube, Xbox Series X|S, dispositivos portátiles y PC — 25 de agosto. Young Suns — Nube, consola y PC — 31 de agosto.

— Nube, consola y PC — 31 de agosto. Shelldiver — Nube, consola y PC — 1 de septiembre.

Game Pass Ultimate y PC Game Pass

Vapor World: Over the Mind — Game Preview, nube, consola y PC — Ya disponible.

— Game Preview, nube, consola y PC — Ya disponible. Blood Dungeon — Nube, Xbox Series X|S y PC — 25 de agosto.

— Nube, Xbox Series X|S y PC — 25 de agosto. Resonance: A Plague Tale Legacy — Nube, Xbox Series X|S, dispositivos portátiles y PC — 27 de agosto.

Resonance: A Plague Tale Legacy, el estreno más fuerte

El lanzamiento más destacado de esta oleada es Resonance: A Plague Tale Legacy, nueva entrega vinculada al universo de A Plague Tale. El juego llegará el 27 de agosto y estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass.

Focus Entertainment y Asobo Studio confirmaron previamente que Resonance: A Plague Tale Legacy se lanzará el 27 de agosto de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, además de estar disponible desde día uno en Xbox Game Pass y contar con soporte para Xbox Play Anywhere.

Su llegada resulta especialmente relevante para quienes siguieron la saga por su mezcla de aventura narrativa, tensión y ambientación histórica.

Resonance: A Plague Tale Legacy Especial

Vapor World: Over the Mind llega en Game Preview

Otra de las incorporaciones importantes es Vapor World: Over the Mind, que ya se encuentra disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass como Game Preview. Esto significa que se trata de una versión todavía en desarrollo, por lo que puede recibir ajustes, contenido adicional y correcciones antes de su lanzamiento completo.

El título combina acción y una estética oscura con elementos que lo acercan a propuestas tipo soulslike, por lo que podría llamar la atención de quienes buscan desafíos más exigentes dentro del catálogo.

Vapor World Especial

Blood Dungeon también debutará en Game Pass

El 25 de agosto se sumará Blood Dungeon, otro de los juegos que llegará desde su lanzamiento a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Xbox lo incluyó dentro de la segunda tanda de agosto para nube, Xbox Series X|S y PC, lo que permitirá jugarlo en distintas plataformas desde su llegada al servicio.

Junto con Vapor World y Resonance, este título refuerza la apuesta de Microsoft por estrenos día uno dentro de Game Pass, uno de los mayores atractivos del servicio frente a otros modelos de suscripción.

Una segunda quincena variada para Game Pass

La lista de agosto también incluye propuestas más tranquilas y juegos independientes como Starsand Island, Shelldiver, Young Suns y Aerial_Knight’s DropShot, que amplían el catálogo más allá de los lanzamientos de acción o aventura.