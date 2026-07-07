CIMA cuadruplica la producción de su planta y expande operaciones en Aguascalientes

CIMA, empresa mexicana líder en alimentos, anunció la puesta en marcha de la Etapa 3 de su centro de producción armadora en Aguascalientes. A partir del mes de julio, la planta incorporará una tercera línea de empaque que consolida el histórico crecimiento operativo de la compañía, el cual logró multiplicar por más de cuatro su volumen de producción en el último periodo. Con un modelo de gestión enfocado en la eficiencia y el crecimiento responsable, la mega fábrica de CIMA alcanzó la cifra de 2 millones de paquetes alimenticios. Este logro representó un incremento de más del 300% en comparación con el año anterior, posicionando a la planta como un motor clave para el abastecimiento de programas de apoyo social.

"Este crecimiento y la consolidación de nuestra infraestructura en Aguascalientes no son solo cifras de negocio, sino el reflejo de nuestro compromiso con el desarrollo regional. Para nosotros, expandir capacidades significa poder llegar a más familias y con mejor calidad. Cada paso que damos en la planta y cada inversión en tecnología se traducen en un impacto positivo tangible y en más apoyo que de verdad alcanza a quien lo necesita en las comunidades donde operamos", comentó Teddy Martínez, CEO de CIMA.

A diferencia de un complejo comercial tradicional, el éxito de la planta de CIMA se mide en la optimización de recursos para extender el alcance de los programas de asistencia. Bajo la premisa de costo-beneficio, el brazo operativo de granos de la planta, proyecta empacar 9,700 toneladas de productos básicos en 2026, tales como arroz, frijol negro, frijol pinto, lenteja y garbanzo. El procesamiento interno e importación estratégica por origen de estos insumos permite abaratar significativamente el costo por kilo, liberando presupuesto para incrementar el volumen de ayuda entregada.

Para lograrlo, CIMA cuenta con tecnología de punta. Actualmente operan envasadoras automatizadas capaces de sellar 60 bolsas por minuto cada una, alcanzando un tope de hasta 100 toneladas diarias en jornadas de 24 horas. La suma de la tercera envasadora potenciará la velocidad de respuesta ante la demanda logística.

La infraestructura de la planta se complementa con un centro de almacenamiento y un sistema de flujo inteligente de rampas divididas de manera simétrica para la descarga de insumos y carga de producto terminado, garantizando que las operaciones de entrada y salida jamás se obstruyan entre sí. Tras un periodo de expansión, la meta de CIMA para el cierre de 2026 apunta a consolidar esta base operativa mediante un crecimiento sostenido de doble dígito, reafirmando su competitividad en el sector de la distribución masiva y la gestión social.