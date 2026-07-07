¿Qué es el Always On Display? La función oculta de tu pantalla que te ahorrará mucho tiempo

Los celulares esconden muchas funciones que pasan desapercibidas y una de ellas es el modo AOD, también conocido como Always On Display o Pantalla Siempre Activa. Aunque no todos los usuarios lo conocen, esta herramienta permite consultar información importante sin necesidad de desbloquear el teléfono.

Además de mostrar la hora, también puede enseñar notificaciones, el nivel de batería, el calendario e incluso los controles de música, dependiendo del modelo del dispositivo. Si alguna vez viste esta opción en los ajustes y no supiste para qué servía, aquí te explicamos cómo funciona y si vale la pena activarla.

Qué es el modo AOD de tu celular y cómo activarlo Canva

¿Qué significa el modo AOD?

Las siglas AOD corresponden a Always On Display, que en español significa Pantalla Siempre Activa.

Se trata de una función que mantiene una parte de la pantalla encendida cuando el celular está bloqueado. Así, el usuario puede consultar información básica de un vistazo sin tener que prender completamente el dispositivo.

Esta tecnología comenzó a utilizarse hace más de una década y hoy forma parte de muchos teléfonos de marcas como Apple, Samsung, Motorola, Huawei, HONOR y Xiaomi.

Su funcionamiento depende principalmente de las pantallas AMOLED y OLED, que solo iluminan los píxeles necesarios para mostrar la información. Gracias a ello, el consumo de batería es mucho menor que si toda la pantalla permaneciera encendida.

Qué es el modo AOD de tu celular y cómo activarlo Canva

¿Para qué sirve la Pantalla Siempre Activa?

Aunque la mayoría de las personas la utiliza para consultar la hora, el modo AOD ofrece varias funciones más.

Dependiendo del celular, permite revisar las notificaciones que llegan al teléfono sin desbloquearlo, ver el porcentaje de batería, consultar la fecha o controlar la reproducción de música y otras aplicaciones compatibles.

También puede mostrar widgets con información del clima, el calendario o los temporizadores.

Otra ventaja es que permite personalizar la pantalla de reposo. En algunos modelos es posible cambiar el diseño del reloj, agregar animaciones, colocar una frase personalizada o incluso escribir un número telefónico para facilitar que alguien pueda devolver el dispositivo en caso de encontrarlo.

Además, al evitar desbloquear el celular constantemente para revisar la hora o una notificación, algunos usuarios terminan reduciendo el tiempo que pasan navegando en otras aplicaciones.

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¿Qué celulares son compatibles con el modo AOD?

No todos los teléfonos incluyen esta función.

Generalmente está disponible en dispositivos con pantalla AMOLED u OLED, aunque la compatibilidad depende de cada fabricante y del modelo.

Entre los equipos que cuentan con Always On Display se encuentran:

Apple

Serie iPhone 14

Serie iPhone 15

Serie iPhone 16

Modelos base del iPhone 17 en adelante

Samsung

Serie Galaxy S

Serie Galaxy Z

Algunos modelos de la serie Galaxy A

Motorola

Serie Edge 50

Serie Edge 60

Serie Edge 70

Motorola Razr

HONOR

Magic 7 Pro

Magic 8 Pro

HONOR 200 Pro

Serie HONOR 600

Huawei

Serie Pura 80

Serie P

Serie Nova

Serie Mate

Xiaomi

Serie Redmi Note 14

Serie Redmi Note 15

Qué es el modo AOD de tu celular y cómo activarlo ChatGPT

Si no sabes si tu celular es compatible, puedes comprobarlo entrando al menú de Ajustes y buscando la opción Pantalla Siempre Activa, Always On Display o AOD. Si no aparece, también puedes revisar las especificaciones del fabricante. ¿Cómo activar el modo AOD?

Antes de activar esta función, revisa que el modo Ahorro de batería esté desactivado, ya que algunos teléfonos bloquean la Pantalla Siempre Activa cuando buscan reducir el consumo de energía.

Después sigue estos pasos:

Entra a Ajustes . Abre el apartado Pantalla de bloqueo o Pantalla . Busca la opción Pantalla Siempre Activa , Always On Display o Modo AOD . Activa la función. Elige cuándo quieres que aparezca: todo el día, en determinados horarios o únicamente cuando toques la pantalla. Personaliza el diseño con el reloj, colores, widgets o animaciones disponibles en tu dispositivo.

Los nombres de los menús pueden variar según la marca del celular, pero el proceso suele ser muy parecido en la mayoría de los equipos.