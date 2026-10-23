Filas y acampadas en México por la venta del iPhone Duo, el primer plegable de Apple

La venta del esperado Apple iPhone Duo comenzó a nivel mundial y el mismo fenómeno se repitió en tiendas del mundo: gente esperando días para ser de los primeros en comprar el primer teléfono plegable de la firma de Cupertino.

Anteriormente, con los primeros iPhone, era normal ver enormes filas en Estados Unidos y México por adquirir los modelos más recientes, pero eso fue cambiando con el paso del tiempo, al menos hasta ahora que la firma de la manzana realizó una de sus mayores innovaciones en su producto más exitoso siguiendo la tendencia de las firmas coreanas y chinas: teléfonos plegables.

En México, creadores de contenido exhibieron en sus redes sociales las filas de gente en las tiendas oficiales. Algunas personas revelaron que llegaron dos días antes para ser de los primeros compradores instalando casas de campaña en las filas especiales creadas por la compañía.

¿Cómo es el primer iPhone Duo?

El dispositivo integra una pantalla exterior Super Retina XDR de 5.4 pulgadas ideada para el uso a una sola mano, mientras que al desplegarse ofrece un panel principal de 7.6 pulgadas con acabado de nanotextura antirreflejos y minimización del pliegue. Ambas pantallas cuentan con tecnología ProMotion de 120 Hz, un brillo pico de hasta 3,000 nits y compatibilidad con el Apple Pencil.

En el apartado técnico, el terminal está impulsado por el nuevo chip A20 Pro fabricado en 2 nanómetros, acompañado por un sistema de disipación con cámara de vapor y una arquitectura de doble batería que promete hasta 31 horas de reproducción de video. Su módulo fotográfico prescinde del tercer lente de la serie Pro tradicional para montar un sensor principal Fusion de 48 MP (con teleobjetivo óptico 2x) y un Ultra Gran Angular Fusion de 48 MP, además de integrar una cámara frontal FaceTime de 12 MP bajo la pantalla. El equipo añade resistencia IP68, conectividad exclusivamente mediante eSIM y el sensor Touch ID en el botón lateral.

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo en México y cuándo estará disponible?