Se describen las ofertas disponibles para servicios de streaming

Siempre hay una serie de la que todos hablan y que sigue en la lista de pendientes. HBO Max tendrá 50 % de descuento durante 12 meses, un año completo a mitad de precio, y el beneficio aplica tanto al plan con anuncios como al plan sin anuncios. Apple TV, con sus producciones originales, ofrecerá el mismo 50 % durante seis meses. FOX One tendrá dos formas de ahorrar: 35 % durante tres meses para probarlo o 20 % durante un año para enamorarse de todas sus producciones.

Historias que conectan con cada gusto

Hay quienes no necesitan un catálogo infinito, sino el género que más disfrutan. Crunchyroll Fan, con contenido de anime, ofrecerá 65 % de descuento durante seis meses para explorar su catálogo de anime y ponerse al corriente con esas series que siempre tienen un episodio más por ver.

Películas para cada estado de ánimo

Adrenalina Pura+, Booh, Cindie y Filmelier+ tendrán 50 % durante tres meses, con catálogos especializados en acción, terror, cine independiente y de autor, una forma de dejar de navegar entre miles de títulos. Howdy, con su oferta de entretenimiento familiar y los mejores clásicos que todos aman, ofrecerá 25 % de descuento durante tres meses para sumar más opciones a las noches de películas.

Historias en español y producciones de todo el mundo

De las historias que conquistan al público latino a las series que triunfan en otros países, hay mucho por descubrir. ViX Premium tendrá 50 % de descuento durante dos meses, del 13 al 17 de noviembre, para disfrutar telenovelas y series originales en español. atresplayer, Kanal D Drama y Looke ofrecerán 50 % de descuento durante tres meses, con producciones de España, Turquía y Brasil para explorar otras historias.

Contenido para los más pequeños de la casa

Con las vacaciones de fin de año cada vez más cerca, también llegan las tardes de buscar algo que entretenga a los niños. Edye, Gallina Pintadita, Pingüinitos y PlayKids Learning ofrecerán 50 % de descuento durante tres meses, con canciones, caricaturas y series pensadas para niñas y niños.

Más opciones para los fans del deporte y las series

Universal+ también tendrá promociones directamente en su aplicación: 50 % durante dos tres meses.

Así, entre series, deportes, anime, películas y contenido para los más pequeños, hay opciones para todos los gustos. Con Suscripciones Roku, cada integrante de la familia puede encontrar algo que disfrutar y descubrir nuevas historias desde un mismo lugar.

Las promociones de Suscripciones Roku estarán disponibles a partir del 11 de noviembre. La vigencia, los precios y las condiciones varían según el servicio y pueden consultarse en https://www.roku.com/es-mx/deals .

Información adicional

La última pero no menos importante es para los fans del futbol americano, DAZN tiene una promoción exclusiva para usuarios nuevos y existentes de Roku en México, ofreciendo del 10 de noviembre al 14 de diciembre un 65 % de descuento ($190 pesos mensuales) en el primer mes de NFL Game Pass en DAZN en la aplicación disponible en la tienda de streaming.