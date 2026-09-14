Senado de EU debate exigir a empresas de IA medidas para prevenir posibles daños

Por Katharine Jackson y Courtney Rozen

Los negociadores del Senado de Estados Unidos están debatiendo una ley que obligaría a las empresas de inteligencia artificial a demostrar que están tomando precauciones razonables para evitar que sus herramientas causen daños, según un asesor del Senado y un agente familiarizados con las conversaciones.

La preocupación por los posibles daños derivados de la IA aumentó la semana pasada cuando el investigador de Anthropic, Jacob Coxon, anunció su dimisión, en parte porque "las personas que desarrollan la IA creen sinceramente que podría acabar con todos nosotros antes de que termine la década".

AFP

Las acciones relacionadas con la IA cayeron en todo el mundo el lunes después de que los jefes de algunas de las mayores empresas del sector pidieron que se ralentizara el ritmo de desarrollo de la tecnología.

Los senadores están debatiendo la posibilidad de otorgar al secretario de Comercio de Estados Unidos la facultad de solicitar pruebas de que los desarrolladores de IA están tomando medidas razonables para prevenir daños, lo que se conoce como "deber de diligencia", según el asesor del Senado y el agente.

El secretario también tendría la facultad de enviar a auditores del gobierno para que prueben ellos mismos los productos de las empresas, agregaron. Reuters no pudo determinar de inmediato qué se consideraría "razonable".

Generada con IA.

La legislación sigue siendo objeto de debate. Incluso si el Congreso aprueba la medida, tiene pocas posibilidades de convertirse en ley.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que las autoridades existentes ya disponen de herramientas adecuadas para regular y perseguir a las empresas tecnológicas, lo que sugiere que no firmaría un proyecto de ley que estableciera nuevas normas para la IA.

Reuters,

La propuesta está siendo debatida por el líder de la mayoría del Senado, John Thune; el presidente de la Comisión de Comercio del Senado, Ted Cruz, y la senadora Amy Klobuchar, la principal representante demócrata que participa en las negociaciones.

Los portavoces de Thune y Cruz no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.