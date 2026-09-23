¿Usas cargadores genéricos? Estos son los riesgos para tu celular

Cuando el cargador del celular se pierde, se rompe o deja de funcionar, comprar uno genérico puede parecer una solución rápida y económica. Sin embargo, utilizar accesorios de procedencia desconocida puede traer problemas que no siempre aparecen durante las primeras cargas.

Estos son los riesgos de usar cargadores genéricos o “piratas”

Uno de los principales riesgos está relacionado con la seguridad eléctrica. Los cargadores deben suministrar la energía que necesita el dispositivo y contar con componentes capaces de trabajar bajo los parámetros requeridos por el equipo durante la carga.

El problema aparece cuando se utilizan productos de procedencia desconocida, falsificaciones o accesorios que no cumplen con los estándares correspondientes.

En esos casos no existe certeza sobre los componentes utilizados, las pruebas realizadas o las medidas de protección incorporadas en su fabricación.

USB Implementers Forum, organismo responsable de las especificaciones USB, cuenta con un programa que somete los productos a diferentes pruebas de cumplimiento. Aquellos que superan los criterios establecidos pueden obtener la certificación USB-IF y utilizar los logotipos correspondientes.

Un cargador que no ofrece información sobre su fabricante o especificaciones tampoco permite al consumidor comprobar con facilidad si pasó por este tipo de controles.

El bajo precio, por sí solo, no determina si un accesorio es inseguro, pero la ausencia de datos dificulta verificar su calidad.

Entre los principales riesgos que deben considerarse se encuentran

Sobrecalentamiento del cargador, cable o dispositivo.

Riesgo de descargas eléctricas si existen problemas de aislamiento.

Posibles daños en el teléfono o en otros objetos conectados.

Fallas durante el proceso de carga.

Mayor riesgo de incendio ante determinados desperfectos eléctricos.

Fabricantes como Apple y Google advierten que utilizar cables o adaptadores dañados puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones y daños en el dispositivo o en otros objetos.

Un cargador conectado a la corriente, accesorio que puede representar riesgos si es genérico o pirata. Canva

Cómo pueden afectar los cargadores genéricos a la batería del celular

La batería es uno de los componentes que más preocupa cuando se utiliza un cargador diferente al incluido originalmente con el teléfono.

Sin embargo, es importante distinguir entre un accesorio compatible y certificado y uno que no cumple con las especificaciones requeridas.

Los celulares actuales y los sistemas de carga compatibles cuentan con mecanismos para administrar la energía. Por ello, usar otra marca no significa automáticamente dañar la batería.

El problema se encuentra en emplear accesorios incompatibles, defectuosos o que no cumplen las normas de seguridad.

Apple permite cargar sus teléfonos con adaptadores de terceros siempre que cumplan con las regulaciones aplicables y los estándares de seguridad internacionales y regionales. La compañía advierte que otros adaptadores podrían no cumplir esas condiciones y representar un riesgo.

Google también establece requisitos para los accesorios compatibles con sus dispositivos. En documentación de seguridad para algunos modelos Pixel, la compañía especifica características que debe cumplir el adaptador y advierte sobre riesgos asociados con accesorios de carga que no sean compatibles.

Cable USB y adaptador de corriente, dos accesorios que pueden ser peligrosos si no cumplen normas de seguridad. Canva

El sobrecalentamiento es una señal de alerta en cargadores genéricos

La temperatura es otro aspecto que debe vigilarse. Tanto el celular como el adaptador pueden calentarse durante la carga, pero un aumento excesivo de temperatura puede indicar que existe un problema con alguno de los componentes o con las condiciones en las que se está cargando.

Google recomienda desconectar de la corriente un dispositivo que alcance una temperatura excesiva y esperar hasta que se enfríe.

También señala que determinados daños físicos o la presencia de líquidos pueden ocasionar cortocircuitos y sobrecalentamiento en los cargadores.

La ventilación también importa. Colocar el teléfono, cable o adaptador debajo de una almohada, cobija u otra superficie que dificulte liberar el calor aumenta los riesgos durante la carga. Apple recomienda mantener estos elementos en una zona bien ventilada mientras están conectados.

Cargador con cable USB-C, accesorio cuya calidad es clave para evitar daños al celular y riesgos eléctricos. Canva

Cómo elegir un cargador genérico sin poner en riesgo tu celular

Comprar un cargador fabricado por una empresa diferente a la del teléfono no significa necesariamente que el accesorio sea inseguro. La clave está en comprobar que sea compatible con el dispositivo y que cumpla los estándares necesarios para su funcionamiento.

USB-IF dispone de un buscador de productos que han superado su programa de cumplimiento. El organismo explica que los artículos incluidos en esta lista pasaron las pruebas necesarias para portar el logotipo de certificación correspondiente.

Antes de comprar un cargador alternativo conviene revisar que el empaque identifique al fabricante, incluya sus especificaciones eléctricas y señale la potencia que puede entregar.

También es necesario comprobar que el accesorio sea compatible con el modelo de celular y el protocolo de carga utilizado.

También deben evitarse cargadores que imiten la apariencia, logotipos o empaques de productos originales sin que exista certeza sobre su procedencia. Una falsificación puede parecer idéntica por fuera, pero eso no permite conocer los componentes y protecciones incorporados en su interior.