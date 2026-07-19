¡Racha perfecta! EA Sports vuelve a acertar y España es campeona del mundo 2026

La realidad ha vuelto a imitar a la perfección a los algoritmos. Con un dramático gol de Ferran Torres en el minuto 105 de la prórroga, la Selección de España conquistó el Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium. Más allá de la euforia y la segunda estrella para La Roja, el silbatazo final decretó un triunfo absoluto para la tecnología: EA Sports volvió a acertar el campeón del mundo, manteniendo una racha de precisión profética que ya se extiende por 16 años.

La victoria española validó por completo el análisis previo que la desarrolladora estadunidense de videojuegos hizo público días antes del certamen. Con el resultado en Nueva Jersey, la firma tecnológica encadena cinco Copas del Mundo consecutivas adivinando de forma exacta al monarca del fútbol, un hito que arrancó en Sudáfrica 2010 (donde también predijo la gloria española) y que continuó sin fallas con Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en Qatar 2022.

El infalible algoritmo detrás de la corona española

Lejos de tratarse de una simple casualidad, la compañía fundamentó su éxito a través de una simulación masiva ejecutada en el motor de su videojuego de fútbol, EA Sports FC 26, utilizando la base estadística del nuevo modo competitivo The World’s Game.

El videojuego retoma datos de la vida real como es el caso de la trayectoria de las plantillas, rendimiento de los jugadores entre otros factores para hacer su pronóstico.

Aunque el videojuego FC ya no tiene el aval de la FIFA luego de terminar con la relación entre el organismo rector del futbol y la compañía de videojuegos en el Mundial Qatar 2022, FC 26 demostró ser un simulador bastante preciso para obtener el resultado final de una selección española que se alza con su segunda corona, ¿podrá repetirlo en el Mundial de 2030 donde España será una de las sedes junto a Marruecos, Portugal, Paraguay, Argentina y Uruguay?