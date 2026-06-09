EA Sports predice quien será el campeón del Mundial 2026

Aunque la relación entre la FIFA y EA Sports llegó a su fin en el Mundial Qatar 2022, la empresa de videojuegos sigue haciendo su tradicional pronóstico con la simulación de uno de sus juegos más aclamados para resolver una de las grandes dudas: ¿quién ganará la próxima Copa del Mundo?

A pocos días de que ruede el balón en la inauguración del Mundial 2026, EA Sports ha hecho pública su predicción oficial para el nuevo campeón de la máxima justa futbolística utilizando el videojuego EA Sports FC 26 y su nuevo modo de competencia, denominado The World’s Game.

Tras ejecutar miles de corridas algorítmicas, la conclusión del estudio es contundente: España se alzará con el trofeo por segunda vez en su historia, emulando la hazaña lograda en Sudáfrica 2010. Este pronóstico ha captado la atención del público global, principalmente debido al historial de precisión que acompaña a la empresa.

Desde 2010, la firma ha acertado correctamente en los cuatro campeones mundiales: España (2010), Alemania (2014), Francia (2018) y Argentina (2022).

Lamine Yamal debutará en el Mundial 2026 con la Selección de España. Reuters

¿Cómo llegaron a ese resultado?

El proceso de predicción no es un simple ejercicio de azar, sino un modelo técnico que recrea las condiciones del torneo real. Para llegar al resultado de 2026, EA Sports llevó a cabo una simulación exhaustiva de cada fase del campeonato, comenzando por los grupos y avanzando a través de las rondas de eliminación directa.

Simulación masiva: El motor de The World's Game procesó todas las variables de los grupos, siguiendo la configuración exacta del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Rachas de rendimiento: El sistema pondera los datos de las selecciones, basándose en la trayectoria de sus plantillas.

Consistencia histórica: Aunque la empresa ha tenido fallos en otras disciplinas como la NHL, su racha en la Copa del Mundo inició con un acierto en 2010, cuando predijeron la victoria española frente a los Países Bajos en Sudáfrica 2010.

Si el resultado se confirma, EA Sports extenderá a 16 años su racha invicta en predicciones mundialistas.