¿Quieres ver las stories en secreto? Meta prueba Instagram Plus; este será su costo

La compañía Meta inició pruebas de un nuevo servicio de suscripción llamado Instagram Plus, que introduce funciones exclusivas enfocadas en Stories, incluyendo la posibilidad de verlas sin aparecer como espectador.

El programa piloto ya está disponible en algunos mercados, entre ellos México, como parte de una estrategia para explorar nuevas opciones de monetización dentro de Instagram.

¿Qué incluye Instagram Plus?

El nuevo plan añade herramientas que modifican la experiencia tradicional de las Stories, especialmente para usuarios activos y creadores de contenido.

¿Cuáles son las funciones principales de Instagram Plus?

Ver Stories de forma privada , sin aparecer en la lista de vistas

, sin aparecer en la lista de vistas Extender la duración de las Stories hasta 48 horas

Crear listas de audiencia personalizadas

Consultar cuántas personas repiten una historia

Destacar una Story para aumentar su alcance

Enviar Superlikes animados

Buscar dentro de la lista de espectadores

Una de las funciones más llamativas es la visualización anónima, una característica que hasta ahora no estaba disponible de forma oficial en la plataforma.

Una apuesta por las suscripciones

Con este movimiento, Meta se suma a la tendencia de ofrecer funciones premium en redes sociales, como ya ocurre con:

X (antes Twitter)

Snapchat

La empresa ya cuenta con Meta Verified, un servicio orientado principalmente a creadores y negocios; sin embargo, Instagram Plus busca ser una opción más accesible para usuarios promedio.

¿Cuánto cuesta y quién puede tenerlo en México?

El servicio se encuentra en fase de prueba con precios diferenciados según el país.

Costo actual:

México: 39 pesos mensuales

Filipinas: equivalente a 1.07 dólares al mes

Este rango sugiere que el servicio podría mantenerse como una suscripción de bajo costo si se lanza de forma global.

¿Qué busca Meta con esta prueba?

Según la compañía, el objetivo es evaluar qué características tienen mayor valor para los usuarios antes de un posible lanzamiento oficial.

El consultor Matt Navarra fue uno de los primeros en mostrar la herramienta a través de publicaciones en Threads, lo que generó conversación sobre el impacto de estas funciones en la privacidad y el uso cotidiano de la plataforma.

Stories más largas y nuevas dinámicas de interacción

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del tiempo de visibilidad de las Stories. Hasta ahora, las publicaciones desaparecen en 24 horas, pero con Instagram Plus podrán mantenerse activas durante 48 horas sin necesidad de destacarlas.

Además, las herramientas de interacción —como los Superlikes o las listas personalizadas— apuntan a modificar la forma en que los usuarios gestionan su audiencia.

Una función que podría cambiar el uso de Instagram

La posibilidad de ver Stories sin ser detectado introduce una nueva dinámica en Instagram, donde la visibilidad de las interacciones ha sido parte central de la experiencia. Por ahora, el servicio sigue en fase limitada y no hay fecha confirmada para su expansión global.

bgpa