Identificaciones para viajar por México: documentos válidos en aerolíneas y autobuses

"¿Me permite su identificación oficial con fotografía, por favor?", es una frase que puedes escuchar en tu próximo viaje por México, por eso es recomendable que conozcas qué identificaciones puedes usar en el territorio nacional para tu siguiente aventura turística.

Si ya estás planeando esas merecidas vacaciones en las playas de Cancún, los callejones de San Miguel de Allende o las montañas de las Barrancas del Cobre, necesitas guardar ciertos documentos en tu mochila más cercana.

Y es que a menudo asumimos que, por no salir del territorio nacional, los requisitos documentales son meras formalidades que se pueden resolver con cualquier credencial con foto que traigamos guardada.

Pero esto, además de ser un error, puede complicarte la vida. Las normativas de transporte en avión o autobús en México tienen el objetivo de garantizar la identidad de los pasajeros a bordo, prevenir el robo de identidad y combatir la trata de personas y el tráfico de menores.

Para evitar que tu aventura termine en tragedia antes de empezar, checa a continuación qué identificaciones son 100% válidas para volar o viajar en autobús por la República Mexicana, cuáles están prohibidas, qué alternativas existen si perdiste tu documento principal a pocas horas del viaje y cómo aplican las reglas para menores de edad y ciudadanos extranjeros.

Identificaciones para viajar por México Canva

¿Por qué piden identificarse en viajes nacionales?

Muchos viajeros se preguntan por qué se exige una verificación de identidad tan rigurosa si no se están cruzando fronteras internacionales. En el ámbito aeroportuario, la verificación de identidad cumple una función primordial conocida como la conciliación del pasajero con su equipaje y pase de abordar.

En el momento en que una persona ingresa a los filtros de inspección de la terminal o se presenta en la puerta de embarque, las aerolíneas tienen la obligación legal de constatar que quien aborda la aeronave sea exactamente la misma persona cuyos datos figuran en el manifiesto de vuelo.

En el caso de las líneas de autobuses foráneos que operan en las terminales de México, la exigencia de identificación oficial con fotografía se volvió obligatoria a partir de acuerdos gubernamentales orientados a reforzar la seguridad en las carreteras nacionales.

Las empresas de transporte de pasajeros están obligadas a solicitar la identificación al momento de vender el boleto e independientemente antes de permitir el acceso al vehículo en el andén.

Identificaciones mexicanas para viajar Canva

¿Qué identificaciones puedes presentar al viajar por México?

Adultos

INE: es el documento más ampliamente reconocido por todas las aerolíneas y líneas de autobús. Debe encontrarse vigente; de lo contrario, no será aceptada en los distintos filtros, salvo que el INE haya emitido un decreto oficial de prórroga por procesos electorales nacionales.

es el documento más ampliamente reconocido por todas las aerolíneas y líneas de autobús. Debe encontrarse vigente; de lo contrario, no será aceptada en los distintos filtros, salvo que el INE haya emitido un decreto oficial de prórroga por procesos electorales nacionales. Pasaporte: expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es la alternativa perfecta cuando no encuentras tu INE o cuando esta se encuentra en trámite de renovación. Debe estar vigente y no presentar tachaduras, roturas o enmendaduras que alteren la fotografía o los datos legibles.

expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es la alternativa perfecta cuando no encuentras tu INE o cuando esta se encuentra en trámite de renovación. Debe estar vigente y no presentar tachaduras, roturas o enmendaduras que alteren la fotografía o los datos legibles. Cédula Profesional: emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la credencial rígida con fotografía, firma y sello holográfico es aceptada sin mayor complicación en aeropuertos y centrales de autobuses. En los últimos años, la SEP migró a la cédula profesional en formato digital PDF con código QR, pero ten en cuenta que muchas aerolíneas no aceptan hojas impresas simples si no van acompañadas de otra credencial plástica con fotografía.

emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la credencial rígida con fotografía, firma y sello holográfico es aceptada sin mayor complicación en aeropuertos y centrales de autobuses. En los últimos años, la SEP migró a la cédula profesional en formato digital PDF con código QR, pero ten en cuenta que muchas aerolíneas no aceptan hojas impresas simples si no van acompañadas de otra credencial plástica con fotografía. Cartilla del Servicio Militar: expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), debe tratarse de la cartilla liberada.

expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), debe tratarse de la cartilla liberada. Licencia de Conducir: Emitida por las Secretarías de Movilidad o de Transportes de los diferentes estados de la República o por la SICT a nivel federal. Aunque varios estados cuentan con licencias digitales en aplicaciones oficiales, los filtros de inspección en aeropuertos suelen solicitar el plástico físico para corroborar los hologramas de seguridad.

Emitida por las Secretarías de Movilidad o de Transportes de los diferentes estados de la República o por la SICT a nivel federal. Aunque varios estados cuentan con licencias digitales en aplicaciones oficiales, los filtros de inspección en aeropuertos suelen solicitar el plástico físico para corroborar los hologramas de seguridad. INAPAM: destinada a las personas adultas mayores de 60 años y expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

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Menores de edad

Acta de Nacimiento

Pasaporte Mexicano: elimina la necesidad de mostrar el acta de nacimiento.

elimina la necesidad de mostrar el acta de nacimiento. Credencial escolar vigente: emitida por instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria o preparatoria incorporadas a la SEP. Debe contar con fotografía del menor y sello oficial de la escuela.

emitida por instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria o preparatoria incorporadas a la SEP. Debe contar con fotografía del menor y sello oficial de la escuela. CURP con fotografía.

con fotografía. Constancia de estudios: firmada y sellada por la dirección del plantel educativo.

firmada y sellada por la dirección del plantel educativo. Carnet de vacunación o credencial de servicios médicos.

Extranjeros

Pasaporte original vigente de su país

Forma Migratoria Múltiple (FMM digital o sello de entrada)

Tarjeta de Residencia (TRT / TRP) emitida por el INM

¿Qué hago si perdí mi identificación antes del viaje?

Verifica si cuentas con alguna de las identificaciones oficiales alternativas.

Si no posees ninguna otra identificación plástica, debes acudir inmediatamente a la oficina del Ministerio Público o Fiscalía estatal más cercana (o realizar el trámite en línea si la entidad lo permite) para levantar un Acta por Robo o Extravío de Documentos.

Presenta el acta del Ministerio Público en el mostrador de la aerolínea junto con documentos secundarios que contengan tu foto y nombre completo (como una credencial de trabajo, acta de nacimiento original o CURP).

Como tip extra, escanea tu INE, pasaporte y acta de nacimiento y guárdalos en la nube o en tu correo electrónico para acreditar tu identidad en caso de pérdida (aunque sin validación oficial).

Conocer tus derechos y estar preparado con la documentación correcta es la mejor garantía para que tu única preocupación al viajar por México sea decidir qué platillo típico probar primero al llegar a tu destino.