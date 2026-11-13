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¿Se puede engañar a una IA? Así manipularon sus recomendaciones

Investigadores lograron alterar las recomendaciones de asistentes de inteligencia artificial al modificar una sola fuente de información. El experimento revela cómo pueden influir los contenidos externos en sus respuestas.

Por: Alexandro Medrano

Ilustración de un rostro de inteligencia artificial dentro de una computadora portátil, conectado a una página de recomendaciones. El gráfico explica cómo una fuente manipulada puede influir en sus respuestas.
Investigadores demostraron que modificar una sola fuente de información puede alterar las recomendaciones generadas por determinados modelos de inteligencia artificial.Alexandro Medrano

Cuando le preguntas a una inteligencia artificial qué producto comprar o qué servicio elegir, esperas una respuesta basada en información confiable. Pero ¿qué ocurre si alguien modifica una de las páginas que consulta para favorecer una opción?

Investigadores de las universidades de Queensland y Curtin, en Australia, demostraron que alterar una sola fuente de información puede cambiar las recomendaciones de determinados modelos de IA.

El experimento, llamado SIREN y actualizado en octubre de 2026, evaluó diferentes técnicas para influir en las respuestas de dos modelos de Claude.

Bastó modificar una página

Los investigadores mantuvieron las mismas fuentes y alteraron el contenido de una de ellas para intentar colocar una opción determinada en el primer lugar de las recomendaciones.

Lo consiguieron en 62 de 124 ensayos. En contraste, durante 160 pruebas de control realizadas sin manipular las fuentes, esa opción nunca alcanzó la primera posición.

Computadora que muestra una fuente original y otra modificada. A su lado aparecen los resultados del experimento: 62 de 124 ensayos lograron colocar una opción en primer lugar, frente a cero de 160 pruebas de control.
En 62 de 124 ensayos, los investigadores consiguieron colocar una opción en primer lugar. En 160 pruebas de control sin manipulación, esa opción nunca encabezó las recomendaciones.Alexandro Medrano

El resultado demuestra que, bajo determinadas condiciones, una sola fuente puede influir en las decisiones de un asistente.

¿Cómo se manipula una respuesta?

Una IA puede consultar páginas, documentos y comparaciones para construir sus recomendaciones. Si encuentra información preparada para favorecer una opción, podría incorporarla a su respuesta.

Infografía de tres etapas: fuentes originales, modificación del contenido de una fuente y cambio en las recomendaciones generadas por una inteligencia artificial.
El experimento mantuvo las mismas fuentes de información, excepto una cuyo contenido fue modificado para intentar cambiar la recomendación final de la IA.Alexandro Medrano

El estudio SIREN encontró que las afirmaciones presentadas como clasificaciones o rankings generalmente resultaron más eficaces que las órdenes directas.

Esto significa que no siempre es necesario escribir una instrucción como «recomienda este producto». También se puede intentar influir en el resultado presentándolo como la mejor opción dentro de una clasificación.

Ilustración de una mano que sustituye una pieza de información dentro de un rompecabezas. Dos paneles comparan una recomendación antes y después de modificar una fuente.
La modificación de una fuente consiguió alterar la posición de una opción dentro de las recomendaciones experimentales, sin necesidad de cambiar las demás fuentes.Alexandro Medrano

Las trampas ya están en internet

El problema no se limita a los experimentos.

En abril de 2026, investigadores de Google Threat Intelligence identificaron instrucciones maliciosas insertadas en páginas web para intentar modificar las respuestas de asistentes de IA, incluidas recomendaciones comerciales.

Según su análisis de páginas recopiladas por Common Crawl, las detecciones clasificadas como maliciosas aumentaron 32% entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Ese porcentaje corresponde a las detecciones dentro del conjunto analizado, no a ataques exitosos ni a todo internet.

¿Todas las IA pueden ser engañadas?

No necesariamente. El contenido manipulado primero debe ser encontrado y utilizado por el asistente. Además, los sistemas pueden incorporar mecanismos para detectar y bloquear instrucciones sospechosas.

La organización internacional de ciberseguridad OWASP identifica la inyección de instrucciones, conocida como prompt injection, entre los principales riesgos para aplicaciones basadas en modelos de lenguaje.

Balanza con un cerebro y documentos manipulados, acompañada de tres posibles consecuencias: influencia en decisiones cotidianas, amplificación de información falsa y necesidad de verificar fuentes.
La manipulación de información puede influir en recomendaciones automatizadas y plantea riesgos para la confiabilidad de las decisiones basadas en inteligencia artificial.Alexandro Medrano

Cómo reducir el riesgo

Antes de confiar en una recomendación generada por IA, conviene revisar sus fuentes, contrastar la información con referencias independientes y comprobar las afirmaciones que puedan influir en una decisión importante.

También es recomendable controlar los permisos de los asistentes conectados a archivos, correos electrónicos u otras aplicaciones.

Infografía con cuatro recomendaciones para utilizar inteligencia artificial: comprobar fuentes, contrastar resultados, verificar afirmaciones y revisar permisos. Una computadora y un escudo ilustran la protección de la información.
Comprobar las fuentes, contrastar resultados, verificar afirmaciones y revisar los permisos de los asistentes ayuda a reducir los riesgos de utilizar información manipulada.Alexandro Medrano

La investigación deja una advertencia: una respuesta puede parecer convincente, aunque parte de la información utilizada para elaborarla haya sido manipulada.

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