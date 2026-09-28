Petrolíferos Lobo lleva tecnología mexicana de trazabilidad de hidrocarburos hacia medicamentos

Petrolíferos Lobo y Oz Branding anunciaron la expansión de TRACE — Traceability, Regulatory Assurance & Custody Evidence System, una metodología tecnológica desarrollada a partir de la experiencia mexicana en trazabilidad de hidrocarburos, hacia los sectores farmacéutico y de suplementos.

TRACE fue creado por Petrolíferos Lobo y Oz Branding para ofrecer a clientes de energéticos mayor certeza sobre el origen, documentación, consistencia regulatoria y cadena de custodia de los productos que reciben, en un momento en que el huachicol fiscal ha generado una sombra de desconfianza sobre toda la industria energética.

Su implementación convierte la documentación fragmentada en una cadena de evidencia verificable. El sistema analiza información desde compra e importación hasta pedimentos, CFDI, permisos, transporte, operadores, sellos, GPS y entrega final, integrando inteligencia artificial con validaciones determinísticas, fuentes oficiales, comparación documental y evidencia criptográfica.

La arquitectura permite además sellar registros mediante huellas digitales SHA-256, firmas digitales, timestamps confiables y un ledger auditable, haciendo identificables modificaciones posteriores y fortaleciendo la cadena de custodia.

El sistema fue presentado por Daniel Osuna, de Oz Branding, en Nueva York durante Digital Cooperation Day 2026, organizado por la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes de Naciones Unidas (ODET) durante la Semana de Alto Nivel de la 81ª Asamblea General. El encuentro reunió a representantes gubernamentales, sector privado, academia y sociedad civil para discutir aplicaciones prácticas de inteligencia artificial y cooperación digital.

A partir de esta experiencia, Petrolíferos Lobo y Oz Branding trabajan ahora en la adaptación metodológica de TRACE para medicamentos y suplementos. Gaston AI, empresa británica de inteligencia artificial médica encabezada por Yogesh Gupta, desarrolla la implementación para salud en coordinación con el equipo TRACE.

La nueva aplicación buscará verificar elementos como fabricante, lote, documentación de laboratorio, autorización de distribución, procedencia, vendedor y cadena de custodia. El desarrollo cobra relevancia ante el crecimiento del comercio digital de medicamentos y suplementos y las alertas internacionales sobre GLP-1 no aprobados o falsificados, medicamentos vendidos fuera de canales autorizados y productos como la tianeptina comercializados incluso en tiendas de conveniencia y en línea.

"México no solamente puede adoptar tecnología: puede desarrollar metodologías capaces de convertirse en referencia para otros mercados. Con Petrolíferos Lobo demostramos que la innovación mexicana puede transformar trazabilidad en evidencia verificable y confianza," señaló Daniel Osuna.

Para Petrolíferos Lobo, TRACE representa una apuesta por elevar el estándar de la industria desde México, no sólo en el sector energético, sino también mediante la creación de sistemas que no pidan confianza, sino que construyan la infraestructura necesaria para demostrarla en cualquier industria y a través de las fronteras.