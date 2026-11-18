Si tu celular tiene poco espacio de almacenamiento o algunas aplicaciones dejaron de funcionar correctamente, existe una opción dentro de los ajustes del dispositivo que podría ayudarte a resolver estos problemas. Se trata de la memoria caché.

¿Qué es la memoria caché y para qué sirve borrarla?

Cada vez que utilizas una aplicación, visitas una página de internet o navegas por tus redes sociales, tu dispositivo almacena ciertos archivos temporales. Estos pueden incluir imágenes, elementos gráficos y otros recursos necesarios para cargar contenido.

A este conjunto de archivos se le conoce como memoria caché y su función consiste en reducir el tiempo de espera cuando vuelves a utilizar una aplicación o ingresas a un sitio web que ya habías consultado.

Por ejemplo, cuando abres Instagram, parte del contenido que previamente consultaste puede permanecer almacenado en tu teléfono. De esta manera, la aplicación no necesita descargar todos los elementos desde internet cada vez que ingresas.

Sin embargo, conforme utilizas distintas plataformas, estos archivos pueden acumularse y ocupar una cantidad considerable del almacenamiento interno de tu dispositivo, especialmente si consumes contenido multimedia con frecuencia.

Entre los principales beneficios de eliminar la memoria caché se encuentran los siguientes.

Liberar espacio de almacenamiento.

Corregir errores de carga en aplicaciones.

Eliminar archivos temporales dañados.

Visualizar versiones actualizadas de páginas web.

Solucionar algunos problemas de funcionamiento.

De acuerdo con el centro de ayuda de Google, eliminar estos archivos también puede resolver inconvenientes relacionados con el formato de los sitios web, como imágenes que no aparecen o elementos que se muestran de manera incorrecta.

La memoria caché almacena archivos temporales que permiten acelerar la carga de aplicaciones y páginas web. Canva

¿Qué pasa si borras la memoria caché de tu celular?

Una de las principales preocupaciones al utilizar esta función es la posibilidad de perder fotografías, conversaciones, contraseñas o información personal guardada dentro de las aplicaciones. Sin embargo, estos elementos no suelen formar parte de la memoria caché.

Al seleccionar la opción de borrar caché, el dispositivo elimina archivos temporales que las aplicaciones pueden generar nuevamente conforme las utilizas. Esto significa que no necesitas volver a instalar las plataformas ni configurar todas tus cuentas.

Es importante distinguir esta función de la opción borrar datos o borrar almacenamiento, ya que esta última puede eliminar configuraciones, cerrar sesiones y restablecer una aplicación a su estado inicial.

Otra consecuencia de realizar esta limpieza es que algunas plataformas podrían tardar más tiempo en abrir durante el primer acceso, debido a que necesitan descargar nuevamente los recursos que antes tenían disponibles en el dispositivo.

Tampoco existe una frecuencia obligatoria para eliminar la memoria caché. Hacerlo todos los días puede resultar innecesario, pues los archivos temporales cumplen una función que facilita el funcionamiento de las aplicaciones y reduce la descarga repetida de contenido.

Lo recomendable es recurrir a esta herramienta cuando tengas problemas de almacenamiento, detectes errores en alguna plataforma o notes que una aplicación ocupa mucho más espacio del habitual.

Eliminar la memoria caché del celular ayuda a liberar espacio de almacenamiento y corregir errores en las aplicaciones. ChatGPT

Cómo borrar la memoria caché de tu celular o computadora

Los pasos para realizar esta limpieza dependen del sistema operativo y del navegador que utilices. En los teléfonos con Android, es posible eliminar los archivos temporales de cada aplicación sin afectar el resto de las plataformas instaladas.

Para hacerlo, sigue estos pasos.

Abre la configuración de tu celular.

Ingresa al apartado de Aplicaciones.

Selecciona la aplicación que deseas limpiar.

Busca la sección de Almacenamiento.

Presiona la opción Borrar caché.

Borrar la memoria caché del celular no elimina las aplicaciones ni los archivos personales del usuario. Canva

En los dispositivos iPhone, no existe una función general equivalente para limpiar de manera individual la caché de todas las aplicaciones. Algunas plataformas incorporan sus propias herramientas para administrar los archivos temporales desde sus ajustes internos.

Por otro lado, si deseas eliminar la memoria caché de Google Chrome, tanto en celulares como en computadoras, puedes realizar el procedimiento directamente desde el navegador.

Abre Google Chrome.

Presiona el menú de los tres puntos.

Selecciona Eliminar datos de navegación.

Elige el intervalo de tiempo.

Marca la opción de imágenes y archivos almacenados en caché.

Confirma la eliminación.

Si deseas conservar tus sesiones abiertas y tu historial de navegación, revisa que las opciones correspondientes a las cookies, contraseñas y páginas visitadas no estén seleccionadas antes de confirmar la limpieza.