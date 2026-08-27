La Copa Mundial de Trading ATFX toma impulso a medida que traders de todo el mundo compiten

Bajo el lema "Lucha por tu región. Opera por la corona", la Copa Mundial de Trading ATFX pone el rendimiento en el centro de la competencia. Los traders compiten en varias etapas, y la clasificación se determina por el porcentaje de retorno de ganancias. Este enfoque premia el crecimiento estratégico en lugar del capital inicial del trader, lo que contribuye a crear una competencia más equitativa.

Para participar, los traders deben abrir una cuenta de trading real, completar la verificación y registrarse a través del Portal del Cliente con el depósito mínimo requerido. El torneo está abierto a clientes ATFX nuevos y existentes que cumplan los requisitos y deseen poner a prueba sus habilidades contra traders de su región y de otras partes del mundo.

La Copa Mundial de Trading ATFX se desarrolla en tres etapas: las clasificatorias regionales del 17 de agosto al 2 de octubre, las finales regionales del 14 de octubre al 13 de noviembre y las finales mundiales en diciembre de 2026. En cada etapa, la competencia se intensifica a medida que los participantes luchan por avanzar a las finales mundiales.

El recorrido culmina con una final en vivo en Hong Kong, donde los tres mejores de cada región ganarán un viaje con todos los gastos pagados para competir contra los mejores. El campeón mundial se llevará un gran premio de 100,000 USD, y se repartirán 60,000 USD adicionales entre los finalistas.

Los traders que cumplan los requisitos pueden inscribirse en la Copa Mundial de Trading ATFX hasta el 14 de septiembre de 2026. Los términos y condiciones completos, incluidos los criterios de elegibilidad, están disponibles en https://www.atfxlatam.com/es/world-trading-cup/ .

Acerca de ATFX

ATFX es un bróker fintech líder a nivel mundial con presencia local en 24 países, y cuenta con 10 licencias y autorizaciones regulatorias, incluyendo las de la FCA del Reino Unido, la ASIC de Australia, la CySEC de Chipre, la CMA de los Emiratos Árabes Unidos, la SFC de Hong Kong, la FSCA de Sudáfrica, la FSC de Mauricio, la FSA de Seychelles, la SERC de Camboya y la SFC de Colombia. Con un firme compromiso con la satisfacción del cliente, la tecnología innovadora y el estricto cumplimiento normativo, ATFX ofrece experiencias de trading excepcionales a clientes de todo el mundo.

Para más información acerca de ATFX, visitar la web de ATFX: https://www.atfx.com/es.