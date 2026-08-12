Asteroide Apophis: cuándo pasará cerca de la Tierra y dónde podrá verse el 'Dios del caos'

El asteroide Aphopis ha despertado interés entre científicos y aficionados a la astronomía debido al acercamiento que tendrá con nuestro planeta. Su paso será tan peculiar que podrá observarse sin telescopios desde distintas regiones del mundo.

Conocido popularmente como el “Dios del Caos”, este objeto espacial lleva años bajo vigilancia. En un principio provocó preocupación por la posibilidad de que chocara con la Tierra, pero nuevas observaciones permitieron conocer con mayor precisión su trayectoria.

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¿Cuándo pasará el asteroide Apophis cerca de la Tierra?

El asteroide 99942 Apophis, cuyo nombre en ocasiones también se escribe erróneamente como Aphopis, se aproximará a nuestro planeta el viernes 13 de abril de 2029.

Durante su recorrido estará aproximadamente a 31 mil 600 kilómetros de la superficie terrestre. Esto significa que pasará mucho más cerca que la Luna e incluso se encontrará dentro de la zona donde orbitan algunos satélites geoestacionarios.

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A pesar de esta corta distancia, los cálculos realizados por especialistas indican que Apophis no impactará contra la Tierra. La NASA descartó un riesgo de colisión durante, por lo menos, los próximos 100 años, periodo en el que también se contemplan sus aproximaciones de 2036 y 2068.

¿A qué hora podrá verse el asteroide Apophis?

Por ahora, la hora exacta para observar Apophis dependerá de la ubicación de cada país. Conforme se acerque la fecha, los observatorios y las agencias espaciales ofrecerán horarios más precisos para las diferentes regiones.

Las mejores condiciones de visibilidad se presentarán principalmente en Europa, África y Asia occidental. Se calcula que alrededor de 2 mil millones de personas tendrán la posibilidad de contemplarlo, siempre que el cielo esté despejado.

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A simple vista aparecerá como un punto brillante parecido a una estrella que avanza rápidamente por el firmamento. A diferencia de una estrella fugaz, no desaparecerá después de unos cuantos segundos, sino que mantendrá un recorrido constante durante más tiempo.

En gran parte del continente americano no existirán las mismas condiciones para seguir el fenómeno.

¿Cuánto mide el asteroide Apophis?

Las estimaciones indican que Apophis tiene un diámetro promedio cercano a los 340 o 370 metros. Su eje más largo podría alcanzar aproximadamente 450 metros, mientras que su ancho rondaría los 170 metros.

Por sus dimensiones, suele compararse con la altura de la Torre Eiffel. Además, su forma no es completamente redonda, pues los científicos consideran que podría parecerse a un cacahuate o a un huevo alargado.

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Apophis pertenece al grupo de los asteroides tipo S, formados principalmente por silicatos y metales como hierro y níquel. Se cree que surgió hace aproximadamente 4 mil 600 millones de años, durante las primeras etapas del sistema solar.

Originalmente habría permanecido en el cinturón de asteroides localizado entre Marte y Júpiter. Con el paso del tiempo, la influencia gravitatoria de los planetas de mayor tamaño modificó su recorrido y lo llevó hacia una órbita cercana a la Tierra.

¿Existe riesgo de que Apophis choque contra la Tierra?

Las observaciones más recientes descartan una colisión con nuestro planeta en 2029. Aunque su paso será extremadamente cercano en términos astronómicos, el asteroide continuará su camino sin representar peligro para la población.

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Cuando fue descubierto en 2004, los primeros cálculos generaron inquietud porque mostraban una posible probabilidad de impacto. Posteriormente, nuevas mediciones permitieron reducir la incertidumbre y eliminar ese escenario.

Actualmente, Apophis tarda alrededor de 0.9 años en completar una vuelta alrededor del Sol y está clasificado como un objeto Aten. Después del encuentro de 2029, la gravedad terrestre modificará su trayectoria, por lo que pasará a ser considerado un objeto Apolo y su periodo orbital aumentará a cerca de 1.2 años.

La basura espacial podría afectar el estudio de Apophis

Aunque el asteroide no representa una amenaza, existe otro problema que preocupa a los investigadores. Se trata de los pequeños fragmentos de basura espacial que permanecen alrededor de nuestro planeta y que no siempre pueden ser localizados.

Una investigación de la física Giulia Schettino y el astrodinamista Alessandro Rossi analizó la posibilidad de que Apophis se encuentre con restos artificiales al atravesar la región de la órbita geoestacionaria, ubicada a unos 36 mil kilómetros de altitud.

A través de simulaciones por computadora, los especialistas encontraron una probabilidad reducida, pero existente, de que algún fragmento no catalogado choque contra la superficie del asteroide.

Un impacto de esta clase no desviaría a Apophis ni provocaría que se dirigiera hacia la Tierra. Sin embargo, podría formar un pequeño cráter o levantar una nube de polvo y piedras.

¿Qué significa Apophis y por qué lo llaman “Dios del Caos”?

El nombre Apophis está inspirado en Apep, una figura de la mitología egipcia asociada con la oscuridad, la destrucción y el caos.

Esta deidad era representada como una enorme serpiente que intentaba devorar al Sol durante la noche. Sin embargo, era derrotada cada mañana, permitiendo que el astro volviera a aparecer al amanecer.

Aunque su apodo puede resultar alarmante, el llamado “Dios del Caos” no constituye una amenaza para la Tierra. Su visita será, sobre todo, una oportunidad para aprender más sobre los asteroides cercanos y mejorar los sistemas de defensa planetaria ante posibles riesgos futuros.