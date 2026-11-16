Muse de Meta ya puede realizar llamadas telefónicas en nombre de sus usuarios

Meta actualizó su agente de inteligencia artificial (IA), Muse, para incorporar la capacidad de realizar llamadas telefónicas en nombre del usuario mediante la suscripción de pago del asistente totalmente automatizado de la tecnológica.

Reuters

Meta invitó a dejar que Muse "se encargue de los tiempos de espera" mientras el usuario recupera algo de tiempo libre, con motivo de la presentación de las llamadas salientes, una nueva función disponible para los suscriptores de pago en Estados Unidos.

Deja que Muse se encargue de todas esas llamadas que no quieres hacer. ¿El seguro? ¿DMV? ¿Una reserva de cena? Ya no es tu problema", señaló el director de IA de Meta, Alexandr Wang, en una publicación en su cuenta de X.

Algunos usuarios compartieron su experiencia con las llamadas salientes de Muse. Entre ellos, el creador de Moltbook y empleado de Meta, Matt Schlicht, quien publicó la recreación de una llamada a un concesionario de Volvo. En ella, el agente no se identificó explícitamente como una IA, aunque sí indicó que llamaba en nombre del usuario y que transcribiría la conversación. Según recoge Engadget, esto puede provocar que el receptor cuelgue cuando descubra que interactúa con una IA.

Meta

Meta no es la primera empresa que introduce este tipo de experiencia. Google ofrece desde hace varios años una función similar con 'Llama por mí' en los teléfonos Pixel, aunque Muse se centra directamente en el uso de un agente de IA totalmente autónomo.

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Esta actualización para los suscriptores llega una semana después del lanzamiento del modo de voz de Muse, que permite interactuar con el agente, y del anuncio del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, durante la conferencia de analistas del tercer trimestre, sobre una nueva fase de Muse tras superar los 10 millones de usuarios.